Di matindi ang appeal bilang action star?

NAG-survey kaya ang Viva Films at napag-alaman nilang di-matindi ang appeal ni Anne Curtis sa madla bilang action star na nakapapatay ng tao kaya biglang kinansela ng kumpanya ang nai-announce na nilang pagpapalabas sana ng “Buy Bust” sa March 31?

Bago ang ini-announce na March 31 playdate, na-announce muna na February 28 yon magsisimulang ipalabas. Pero di natupad.

Inilipat sa March 31. Pero di pa rin matutuloy.

Naka-concentrate sa ngayon ang promo and publicity efforts ng Viva Films sa Never Not I Love You ng naglilingkisang mag-sweetheart na si James Reid at laging nagsi-seduction pictorial na si Nadine Lustre. Aba, hanggang sa di-kalakihang Fisher Mall sa Quezon Avenue, QC ay nagpo-promo show ang napakasipag na mag-jowa (na napakasipag ding mag-out-of-town sa mga beach para makapag-seductive pictorial ang walang-sawang mang-seduce na si Nadine!).

Ano kaya ang feeling ng direktor ng “Buy Bust” na si Erik Matti sa pagpo-postpone ng showing ng pelikula n’yang sa trailer pa lang ay halata at damang-dama na na world-class ang pagkakagawa?

Kung sexiness, sex scenes, and romance ang matindi ang appeal sa madla, bakit hindi i-promote at i-publicize ang “Buy Bust”gamit ang ano mang elemento ng pelikula na may kaugnayan sa sex, sexiness, and romance?

Ni wala bang ka-love angle si Anne sa “Buy Bust”?

Nasa cast din ng pelikula sina Brandon Vera (yung champion mixed martial arts fighter), Victor Neri, Joross Gamboa, AJ Muhlach, Mara Lopez, Nonie Buencamino, at ilan pang stage actors and actresses.

Actually, kapuri-puri si Anne sa pagpayag n’yang gawin ang “Buy Bust” kung saan ibang-iba talaga ang image n’ya. At kahit na dark action movie ang “Buy Bust” pwede namang sexy pictorial ni Anne ang gamitin para i-promote ang pelikula. Yung naka-sexy outfits siya pero ang movements n’ya at ang setting ay pang action film. Sexy pictorial na pang-attract lang sa madla!

Sa 2018 Metro Manila Film Fest na kaya balak ng Viva na i-release ang pelikula?

Pero napaaprub na kaya ng Viva Films o ng co-producer nitong Reality Entertainment ang “Buy Bust” sa Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) nung unang inia-announce na March 31 na ipalalabas ang pelikula?

Kung napaaprub na at walang ingay na sumulpot mula kay Direk Matti, ibig sabihin ay happy siya sa ibinigay na klasipikasyon ng MTRCB sa pelikula n’ya. Walang eksenang pinapabawasan ng censors o ipinapatanggal dahil masyado itong violent.

Realistic violence ang mapapanood sa Buy Bust. Hindi sci-fi violence na walang dugo, walang namimilipit pag nababaril o nasasabugan. Gusto pa kaya ng madlang Pinoy na manood sa sinehan ng realistic violence na napapanood naman sa Ang Probinsyano sa Kapamilya network? Baka na-survey na yon ng Viva, kaya urong na lang sila nang urong sa playdate ng Buy Bust.

Oo nga pala, may reputasyon si Direk Matti na ayaw na ayaw niya na may ipinapabawas sa pelikula n’ya lalo na kung binigyan na ito ng MTRCB ng klasipikasyong Restricted-For Adults Only. Pero wala pa ngang balita kung ano ang klasipikasyon sa pelikula o kung nai-submit na sa MTRCB.

May ilang trailers na rin naman ng Buy Bust ang napanood namin sa iba’t ibang ABS-CBN websites, pati na sa Instagram ni Anne mismo. Parang di yata (?) kailangan ng MTRCB permit ang mga inilalabas sa mga website na halos buong daigdig ang sakop. Di pa kami nakapanonood ng trailer ng “Buy Bust” sa mga sinehan.

Oo nga pala, nabili na ang pelikula for international release, pati na sa Amerika. Ang Well Go USA ang magri-release ng pelikula worldwide.

At kung parang nanahimik nga si Direk Matti tungkol sa “Buy Bust,” yon dahil sa abala na siya sa pagdidirek ng Darna para sa Star Cinema, na nagtatampok kay Liza Soberano bilang Darna, ang nakalipad na babaeng Pinoy super hero.

Si Direk Erik ang nakaaalam kung sino ang leading man ni Liza. Hindi raw si Enrique Gil. May mga pakulo na si Tony Labrusca, ang mukhang guwapong kanto boy buhat sa isang Pinoy Big Brother edition sa Kapamilya network.

* * *

Eh ang “Citizen Jake” kaya ng direktor na si Mike de Leon at first-time film actor na si Atom Araullo kelan iri-release commercially?

Naipalabas na ang pelikula dalawang beses sa Adarna Theater ng UP Film Center. Special tagwa-one-time screening lang, hindi multiple regular screening.

Parang walang pangit na sinabi ang mga nag-review ng pelikula. At kapani-paniwala namang hindi gumagawa si Mike de Leon ng pelikulang walang kwenta.

“It is Mike de Leon’s angriest film,” proklama ng isang reviewer–pero baka naman lahat ng nag-review ng pelikula yon ang sinasabi sa iba’t ibang paraan. Makaa-attract ba ng malaking madla ang ganu’ng paghuhusga sa isang pelikula? Baka sa mga militante at nag-aaktibista-aktibistahan lang may appeal ang ganu’ng proklamasyon!

Para maakit sa Citizen Jake ang malawakang madlang Pinoy, dapat i-promote and i-publicize ang romantic element ng pelikula. Si Maxene Collins ang leading lady ni Atom sa pelikula. Mukhang pangromansa rin naman ang katawan ni Atom, di ba? SHOWBYTES/DANNY VIBAS