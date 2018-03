Dismissal nila Espinosa, Lim at Co binawi ng DOJ

IPINAG-UTOS na ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang pagbawi sa dismissal order na ipinalabas ng Office of the Prosecutor General ng Department of Justice sa kasong drug trafficking laban kina self-confessed drug-dealer Kerwin Espinosa, convicted drug lord Peter Co at Cebu-based businessman Peter Lim.

Ang kaso ng tatlo at iba pa, na violation on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ay binasura ng DoJ dahil di-umano sa kakulangan ng ebidensya.

Nais ng Kalihim na manatiling “vacated” at malawak na nakabukas ang kaso para sa mga bagong piraso ng ebidensiya at testimonya sa nasabing usapin.

“I issued an order vacating the dismissal of the case and ordered that the cases be wide open for both parties, complainants and respondents, to file whatever evidence they have in support of respective position,” ayon kay Sec. Aguirre.

Nauna rito, bumuo na si Sec. Aguirre ng bagong panel na magrerebisa ng mga charges laban kina Espinosa, Lim at iba pang pinaghihinalaang sangkot sa usaping ito.

Dismayado si Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawang pag-absuwelto ng Department of Jusctice o DOJ kina Peter Lim at Kerwin Espinosa sa kasong may kaugnayan sa iligal na droga.

Ito ay ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque kung saan kinumpronta aniya ni Pangulong Duterte si Sec. Aguirre at binalaang ipapalit kina Lim at Espinosa oras na makawala ang mga ito.

Iginiit din aniya ni Pangulong Duterte na meron siyang kapangyarihan na pag-aralan ang dismissal order at ipinag-utos na gamitin bilang ebidensiya ang ginawang pag-amin ni Espinosa sa mga pagdinig sa Kongreso.

Una nang sinabi ni Roque na hindi pa pinal ang resolusyon na inilabas ng DOJ at maaari pang magsumite ng panibagong ebidensiya ang Philippine National Police.

Nanindigan din si Roque na walang kinalaman sa pagiging magkumpare nina Lim at Pangulong Duterte sa kasal ang pagkaka-absuwelto nito sa kasong may kinalaman sa iligal na droga.

Ang “public uproar” ani Aguirre ang nag-udyok sa kanya upang kagyat na mag-utos ng panibagong imbestigasyon sa kaso laban kina Espinosa, Lim at iba pa.

Nauna rito, sinisi naman ni Sec. Aguirre ang Philippine National Police – Criminal Investigation and Detection Group sa hindi paggamit sa confession ni Espinosa sa Senate hearing kaugnay sa kanyang pagkakasangkot sa illegal drug trade.

Ipinaliwanag ni Sec. Aguirre na dahil sa kanyang bagong kautusan, ang motion for reconsideration na isinampa ng PNP-CIDG ukol sa dismissal of charges ay ikinukunsidera ngayon bilang ‘moot’. The prosecution still has the chance to strengthen its evidence by securing a copy of the transcripts of the Senate hearing. The parties are free and required to submit all their evidence in support of their position. I created a new panel for the purposes of reviewing the resolution, giving the parties a chance to submit additional evidence,” lahad ni Sec. Aguirre. KRIS JOSE