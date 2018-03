Fun run vs cervical cancer

MAHIGIT sa 1,500 ang lumahok sa Beat the Odds, Lead the Drive (BOLD) Run 2.0 na inorganisa ng Navotas Gender and Development Council, bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women’s Month. Kasama sa mga tumakbo ay sina Mayor John Rey Tiangco, Vice Mayor Clint Geronimo at Konsehal Arnel Lupisan, na layunin ng pamahalaang lungsod na mas maitaas ang kaalaman tungkol sa cervical cancer at maisulong ang maagang pagtuklas nito. JOJO RABULAN