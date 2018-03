Gusto ay two kids at isang masayang pamilya!

SHOWBYTES ni Danny Vibas

DAHIL si Nathalie Hart ang may matitinding sex scenes with Xian Lim sa pelikulang Sin City, walang ipekto ang pagiging bold na bold ng pelikula sa nakatakdang pagpapakasal ni Billy Crawford kay Coleen Garcia na katrayanggulo nina Nathalie at Xian sa kasalukuyang palabas na pelikula ng Star Cinema.

Napanood na naman pala ni Billy ang pelikula at hindi naman n’ya pinagbawalan si Coleen na i-announce na nito sa media na sa April na ang kasal nila na sa beach idaraos.

Lihim pa rin sa media at sa madla ang petsa at lugar ng kasalan.

Di lang nga ang makasal kay Billy ang pinananabikan ni Coleen kundi pati na ang magkanak at makapagsimula ng pamilya. Kasi nga ay lumaki ang aktres na halos di nakaranas ng buhay pamilya. Nine years old pa lang pala siya nung maghiwalay ang mga magulang n’ya.

Nakaaantig na pahayag n’ya sa programang “Headstart” ng ANC kamakailan: “My parents separated when I was nine years old. I didn’t really know how to handle that back then. I never really got to experience a whole family, a happy family. All my life, it’s all I ever wanted.”

Twenty-five years old pa lang pala si Coleen, at marami ang nagpapayo sa kanya na huwag na munang mag-asawa ay mag- enjoy muna sa kanyang buhay, at maki-socialize na lang nang husto sa pamamagitan ng pag-attend ng kung ano-anong social events.

Pero depensa ni Coleen sa pasya n’yang magpakasal sa host ng It’s Showtime at Pilipinas Got Talent: “Now that I have Billy, I don’t care if I’m only 25 years old. Everybody tells me, ‘You should party pa. You should enjoy being single. You should be free.’ I am able to do all of that with Billy. I got to experience all of that my whole life. What I never experienced is having a whole family, and a happy family to come home to. I’m just so excited to have that.”

Idinasal daw n’ya sa Diyos na umayos ang relasyon nila ni Billy. Matagal na raw siyang madasalin, pagtatapat pa n’ya sa “Headstart.”

“A lot of things that I do now in my life revolves around my faith. I really pray to be guided. With Billy, we’ve just been through so much together,” aniya.

Si Billy raw ang nag-motivate sa kanya na maging matatag.

“He never gave up on me. I always give up. I’m the type to leave, to just surrender and to abandon everything. I’ve done that numerous times in my life and to Billy but he’s always stuck by me even during the worst of times with so much love and support.

“Billy is worth the fight.”

Pagkatapos nilang ikasal, okey lang daw na magsimula silang magkaanak after one or two years.

“I don’t want to wait till I’m 30. Siguro when I’m 28 or 29. If you are in your 30s, realistically speaking, it gets harder [to become pregnant]. If you want to have one kid, then okay. But I want to at least have a girl and a boy so I have to start a bit earlier than 30,” paglilinaw n’ya.

Apat na taon na pala ang relasyon nila ni Billy. The couple have been together for more than four years. Nung December 2016 sila naging engaged to be marrired.

Parang sabik na rin si Luis Manzano na pakasalan si Jessy Mendiola na siya namang parang hindi pa handa.

Bagama’t parang pabiro, tinanong na ni Luis si Jessy na: “Hello po, are you ready na po?”

Actually, comment yon ni Luis sa litrato ni Jessy sa Instagram n’yang /senoritajessy, kung saan nagmo-model siya nang hair extension na nakasuot siya ng bridal gown. Nakatanggap na ng 74,000 views ang Instagram pic na yon ni Jessy.

Sinagot ni Jessy ang comment ni Luis sa pamamagitan ng isang misteryosong heart emoji.

May netizen fans sila na nag-comment na gusto nilang magpakasal na ang mag-sweetheart na idolo nila. Kailangan ba mag-a-announce sina Jessy at Luis na engaged to be married na sila?