Lalaki na dumukot at nanghalay sa 8-anyos na paslit, arestado

ARESTADO ang 29-anyos na construction worker na dumukot at nanghalay umano sa 8-anyos na batang babae na pamangkin ng kanyang dating asawa matapos itong dukutin sa loob ng isang paaralan Caloocan City.

Naging maagap naman ang mga umarestong tanod ng Barangay 28 at pulis upang hindi makuyog ng mga galit na residente ang suspek na si Herbert Tagulao, dating residente ng Blk 87 Lot 16 Kawal St. Dagat-Dagatan matapos dumagsa ang mga ito sa himpilan ng Barangay kung saan ito unang dinala bago inilipat sa himpilan ng pulisya.

Ayon kay Caloocan deputy chief for administration Supt. Ferdinand Del Rosario, inaresto din ng pulisya ang live-in partner ng suspek na si Airis Jandog, 29 ng Aladin Compound, Tanigue St. na kasama rin bilang kasabwat sa kasong kidnapping, rape at paglabag sa R.A. 7610 matapos masaksihan ang kanyang live-in partner na minomolestiya umano ang hubad na katawan ng bata subalit wala itong ginawa at sa halip ay p[nalitan ang mga damit ng biktima bago dinala ang paslit sa C-3 Road sa tapat Frabelle Foods at iniwan dakong 1 ng hapon.

Nauna rito, tinangay umano ng suspek ang biktima sa classroom nito sa Kasarinlan Elementary School sa Tuna Street., Brgy 28 na hindi alam at walang pahintulot ng mga magulang ng bata dakong 9 ng Lunes ng umaga at dinala sa bahay ng kanyang live-in partner at doon ginawwan ng kahalayan.

Inamin ng suspek sa pulisya at mga opisyal ng barangay 28 na ginawan niya ng kahalayan ang biktima subalit, kalaunan ay itinanggi nito at sinabi na naghaharutan lang sila ng bata.

“Ang sabi ng suspek, naghaharutan lang daw sila ng bata at hindi raw niya hinalay,” pahayag ng pulisya.

Gayunpaman, sinabi ng biktima sa pulisya na tinanggal ng suspek ang kanyang mga saplot saka dinilaan umano ang pribadong parte ng katawan ng paslit at ipinasok ang daliri nito sa bibig bago tinangkang takpan gamit ang unan.

Nang pumasok sa bahay ang live-in partner ng suspek, nasaksihan niya ang insidente subalit nagkunwari lamang na walang nakita.

Putok ang nguso at lagas ang ilang ngipin ng bata ng ito ay marekober na sinaktan din siya ng suspek ng kanya itong kalmutin habang ginagawan ng kalaswaan.

Wala ring suot na brief ang suspek ng ito ay maaresto na kung saan naiwan nito ang duguang panloob sa bahay ng kinakasama. RENE MANAHAN