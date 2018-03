Lending companies, igigisa sa ‘Sangla ATM’ scam

NAKATAKDANG ipatawag ng Senado ang ilang lending companies na nagpapautang sa mga manggagawa sa pamamagitan ng pagsasanla ng ATM cards na may malalaking tubo na siyang nagpapahirap sa mamamayan, ayon kay Senador Chiz Escudero kahapon.

Sa media advisory, sinabi ni Escudero na bukod sa mga lending companies, ipinatawag din ng Senate committee on banks, financial institutions and currencies ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) upang magbigay linaw sa “Sangla ATM scam.”

Sinabi ni Escudero na iimbestigahan ang “Sangla ATM scheme” alinsunod sa itinakda ng Senate Resolution No. 632 na inaatasan ang kanyang komite na lumikha ng kaukulang batas upang matigil at matuldukan ang pananamtala ng ilang tiwaling financial institutions at lending companies.

Ayon sa resolusyon, sisilipin ng komite kung nilalabag ng mga lending companies at financial institutiosn ang Lending Company Regulation Act na nagdedeklara bilang patakaran ng Estado na pamahalaan ang pagtatayo ng lending companies at iwasan at sugpuin, hangga’t maaari, ang mga pagkilos na salungat sa interes ng publiko.

Susuriin din ng Senado ang posibleng paglabag ng mga lending companies at financial institution sa PD No. 11 o mas kilala bilang Pawnshop Regulation Act, dahil isinasangla ang ATM kapalit ng pautang.

“Hindi maiaalis na pangunahing elemento ang pinansiyal upang matiyak ang inclusive growth at mabawasan ang mahihirap,” ayon sa resolusyon.

Ayon pa sa resolusyon, kailangan din higpitan ang regulasyon sa financial sector upang maaalis ang pang-aabuso ng mga tiwaling financial institutions at quasi-banking institutions.

“Bilang bagong pamamaraan ng informal lending ang Sangla ATM scheme na kung saan ginagamit ng nangungutang ang kanilang Automated Teller Machine (ATM) card bilang collateral at ginagamit din ng lender ang ATM cards (o debit card) na pigilan ang pagbabayad ng (principal at interest) mula sa pagbabayad ng sahod tuwing payday hanggat hindi nababayaran ang kabuuan ng utang.

“Ito ang pangkaraniwang ginagamit ng kolateral upang makautang,” ayon kay Poe. ERNIE REYES