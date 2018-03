‘Madam Kimberly’ namamayagpag pa rin!: 1,000 TONELADA CERAMIC TILES ‘LUSOT’ SA CUSTOMS

TINATAYANG aabot sa mahigit 1,000 tonelada ng ‘ceramic tiles’ mula sa China ang “nakalusot” sa bakuran ng Bureau of Customs sa Port of Manila sa kabila ng ginawang “pag-alerto” ni Customs Commissioner Isidro Lapeña.

Ayon sa mga impormante, nadiskubre ang insidente noong Lunes habang naghahanda ang mga tauhan ng ‘Assessment Division’ upang ituloy ang eksaminasyon ng mga kargamento na lulan ng ‘39X20 container vans’ bilang pagsunod sa utos ni Lapeña at POM district collector, Atty. Vener Baquiran.

“Nagulat na lang kami kasi nakalabas na pala ang mga kargamento noong Marso 17, araw ng Sabado, bagaman hindi pa tapos ang ‘physical examination’ na iniutos ni Col. Baquiran,” anila.

Agad namang kumilos si Baquiran subalit dalawa na lamang sa 39 vans ang naharang ng POM

at ngayon ay ‘naka-impound’ sa kahabaan ng ‘Gate 3’ ng BOC.

Noong Marso 13, naglabas ng “AO” (alert order) si Lapeña laban sa mga kargamento ng ‘Abundancegain Indent Trading Corp.’ at, ‘Premiere Oak Lumber and Wood Products,’

na ayon sa mga impormante ay parehong ‘front companies’ ng isang alias ‘Madam Kimberly.’

Sa dokumento, kabuuang 12X20 vans ang ipinarating ng Abundancegain Indent Trading (Entry No. 28630-18) at, 22X20 vans naman sa Premiere Oak (28625-18) kung saan ang bawat van ay tumitimbang lang umano ng 18 tonelada kumpara sa tunay na bigat nitong 29.7 tonelada bawat isa.

Si Kimberly ay isa sa mga sinasabing “maimpluwensiya” sa hanay ng mga smuggler sa pantalan at ilang beses nang lumabas ang pangalan sa listahan ng mga smuggler na inimbestigahan ng Senado at Kongreso.

Noong Marso 5, natimbog din ni Baquiran ang isa pang umano’y kumpanya ni Kimberly, ang ‘Paragon Platinum’ kung saan higit P8 milyon halaga ng mga ‘smuggled’ na sigarilyo ang nasamsam ng Aduana.

Ayon naman kay Lapeña, nag-utos na siya ng isang malalimang imbestigasyon sa insidente na kinumpirma naman ni Baquiran.

“Comm. Lapeña was immediately informed of the incident and an investigation is now going on based on his instruction,” aniya pa.

Tumanggi nang magbigay ng iba pang pahayag si Baquiran at itinuro ang media sa tanggapan ni Lapeña para sa karagdagang detalye at paliwanag.

Ayon pa sa mga impormante, bukod sa higit 1,000 toneladang ceramic tiles, may nakita ring mga imported na ‘baby diapers’ sa mga kargamento ng Abundancegain Indent Trading na hindi idineklara sa “manipesto” subalit kasamang nakalabas sa bakuran ng POM.