Maine, out na sa serye ni Alden

MALABO na nga magsama muli sa isang teleserye sina Alden Richards at Maine Maine Mendoza dahil sina Janine Gutierrez at Jasmine Curtiz-Smith na ang makakasama ng actor sa Mitho, bagong telefantasya ng GMA 7.

Sa ngayon ay puspusan ang ginagawang paghahanda ni Alden para sa naturang telefantasya na kukunan pa raw sa dalawang bansa. Nandiyan ring nagpapaganda si Alden ng katawan dahil hitik sa action scenes ang telefantasya.

Excited na rin raw si Alden na makasama si Janine for the first time sa isang TV series. Bukod kay Maine Mendoza ay matagal nang may mga fans si Alden na makasama nito si Janine dahil bagay raw ang dalawa.

Bale second time na makakasama ni Alden si Jasmine. Una niyang nakasama ang younger sister ni Anne Curtiz sa Imagine You & Me. Ang Mitho ang matagal ng project na hindi mabanggit ni Jasmine noong minsan matanong siya tungkol sa pagsasamahan nila muli ni Alden dahil takot na ma-bash ng ALDub fans.

At natural lang na magalit muli ang mga diehard fans ni Maine dahil inaasahan nila ito ang makakasama ni Alden sa isang TV series.

Pero sa isang interview naman kay Maine ay hindi nito inilihim na hangga`t maari ay ayaw niyang gumawa ng TV series dahil feeling ng sensational actress ay pagho-host lang talaga ang kanyang talent.

Teka, di ba may project naman niluluto sina Miss Annette Gozon at? May Mr Tony Tuviera para kina Alden at Maine.

Ito kaya yung part 2 ng Imagine You & Me na joint venture muli ng dalawang bigating producer?

****

Nasa bakuran ng ABS CBN na si Mark Anthony Fernandez at isinama agad siya sa Ang Probinsiyano. Natuwa siya dahil makakasama niya si Coco Martin at maging bahagi ng top rating TV series.

“Sobrang saya ko po, nagpapasalamat ako sa Diyos na nakapiling ko ulit ang showbiz family ko. Sobrang honored din po na makakasali ako sa FPJ`s Ang Probinsiyano at makakasama ko si Coco Martin at ang iba pang magagaling na artista,” say ni Mark Anthony na medyo tumaba pero nandoon pa rin ang kaguwapuhan.

Anong role ang gagampanan niya sa nangungunang TV series? Napangiti ito at saka nagsabi na, “Surprise na lang po, pero ano ito, medyo challenging nang kaunti.

“Noong first time naming nagkakilala ni Coco dito sa Ang Probinsiyano, very humble siya, mabait at worthy talaga siya na maging lead star dito.”

Hindi ikinaila ni Mark Anthony na magandang exposure sa kanya ang pagkakasama sa Probinsiyano matapos na makulong.

Anyway, hindi itinago ni Mark na magkakaroon sila ng head on na engkuwentro ni Coco, labanan na dapat raw na abangan ng lahat,” pagtatapos ni Mark Anthony.

****

Bukod pala sa isang all-expense paid trip to Japan, kasama rin sa naging regalo Miguel Tanfelix kay Bianca Umali ang isang proposal na kung puwede na raw ba maging sila or puwede na raw ba siyang manligaw?

Limang taon na silang nagkakasama sa iba`t-ibang TV shows at dahil ngayong ganap nang dalaga si Bianca matapos magdiwang ng kaniyang 18th birthday, yun na raw ang tamang panahon para siya ligawan at maging girlfriend kung papalarin at sasagutin ng dalaga.

“Sobrang bilis ng panahon na hindi ko ini-expect. Ang daming nangyari at ngayon eighteen years old ka na. Finally, puwede ko nang sabihin saiyo yung matagal ko nang gustong sabihin,” bungad ni Miguel.

Pero bago yun ginawang proposal ni Miguel kay Bianca at nagpaalam muna ito sa Lola Victorina ng dalaga na siyang nagpalaki kay Bianca.

“Mama Vicky, ngayong eighteen na po si Bianca, hihingi ko po sana yung permiso ninyo….Puwede ko po bang i-express kung ano po yung nararamdaman ko para sa magandang dalaga dito?”

“Manliligaw pa lang naman po ako kay Bianca, especially sa inyo. Kailangan ko pa pong kunin yung loob ninyo. Since day one, kahit sinusungitan mo ko, gusto kong malamann mo na yung support ko sa`yo hindi mawawala yun.

“Puwede kong sabihin na forever akong nasa tabi mo kung kailangan mo ng kausap.Kapag may problema ka, lagi akong nandito.

“Ngayong eighteen ka na, alam kong maraming opportunities na darating sa `yo. I wish na maging responsible ka sa mga decision na gagawin mo sa buha and nandito lang kami,” mahabang proposal ni Miguel kay Bianca na maluha=luha habang nagsasalita ni Miguel.

Pero sana lang ay mag-concentrate muna sila sa kani=kanilang showbiz carreerdahil bata pa rin sila maituturing kahit 18 years old na si Bianca. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO