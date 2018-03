Maraming fans ang dismayado!

MARAMING fans ng isa sa superstar na volleyball player na si Michele Gumabao ng dela Salle University ang dismayado at diskuntento sa nakuhang korona ng maganda at matalinong kandidata ng Binibining Pilipinas 2018. Kung bakit daw sa Miss Globe ito inilagay samantalang deserved naman niya ang titulong Binibining Pilipinas International dahil sa matalino nitong pagsagot sa question ni Ces Drilon tungkol sa Fake News. Himutok ng grupo ni Apol as in Apolonia, di nila matake na pang-anim lang siya at muntik ng maging runner-up.

Wala silang magagawa dahil prerogative daw ito ng chairman kung sino ang gusto niyang manalo. Tanong naman ng pambansang tagahanga na si Aling Rosenda, ako rin nagtatanong chairman ba ang may say talaga? Palagay namin nagkaroon ng balitaktakan ang mga judges sa pagpili nila at kung sino ang nababagay sa ganitong ipre-present sa contest sa ibang bansa. Sinisiguro ko na doon sa deliveration nagkatalo.

Sa pagpasok pa lang ni Michele sa top 25 dumagundong ang Smart Araneta sa pagtawag ng kanyang pangalan hanggang sa pagpasok nito sa top 15. Dito na nagkaroon ng tensyon ang kani-kanilang mga fans at followers. Mas exciting ang natirang mga kandidata dahil sure winners na ang mga ito. Kaya lang ang bawat isa sa kanila ang pinupuntirya ay ang korona ng MissUniverse at Miss International.

Anong tuwa naman ng Superstar Volleyball player na si Alysa Valdez na nanalo ang kapwa niya player sa volleyball. Kitang-kita sa tv screen na tuwang tuwa si Alyssa na nanalo siya bilang Bb. Pilipinas Globe. Wala namang regret si Michele sa kanyang category bagkus ay pinasasalamatan niya ang lahat na sumuporta sa kanya. She’s a good sport palibhasa’y player alam niya ang sportmanship.

Tatlong celebrities ang mga tumayong hurado. Maliban sa dalawang athletes na sina Alyssa Valdez at Kiefer Ravena, judge rin ang actor ng kapamilya network na si Geral Anderson.

Siyanga pala malaki rin ang pasasalamat ng kandidate number 29 na si Samantha Kaye Avestruz sa mga nagbigay sa kanya ng publicity rito sa Remate at sa ibang mga dyaryo at kahit paano ay nakilala rin siya ng mapasama siya sa top 10 ng Best in National Costume na pagkaganda-ganda ng design at maganda rin ang materyal na yari sa banig at pandan at kung ano ano pa. Nagpasalamat din si Samantha sa kanyang mga supporters, sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga kaklase sa University of Santo Tomas.

Now na naexperience na niya ang pagkandidata at ang sabi nito na l shall return kapag 22 years old na siya, tatapusin na muna niya ang kanyang pag-aaral ng Law sa University of Santo Tomas where she graduated this year sa Political Science. Wala siyang pinanghihinayangan na Luz Valdez siya dahil marami siyang naging mga kaibigan sa Binibini. Ciao Bambino! MEMORABILIA/MATUK ASTORGA