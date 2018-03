Mas type na maglandi kaysa magtrabaho!

TOTOO kaya ang chika mula sa aking impeachable source (IS) na itong si Jasmine Curtis Smith, eh may attitude problem na? Na ang pamunuan nito, kasi matapos ilatag sa kanya ang mga trabaho, ang emote nito ay, “I just finished Siargao.”

Kaya ang pamunuan nito, nabaliw dahil sarado na ang mga projects, kailangan pa nilang paki-usapan muli ang lahat kasi nga itong si Smith, mas bet muna ang magbakasyon, magliwaliw, mag-lumandi at mag-lovey dovey kasama ang kasama ang jowa dearest niya kesa mag-trabaho?

Kaya nga isang matinding irap at pag arko ng kilay to the 7th floor ang major, major reaksyon ni IS matapos mabasa ni Jasmine Curtis Smith na maaring makatambal niya ang Pambansang Bae Alden Richards sa isang TV project.

Ang dramara ni Jasmine, hindi niya alam kung saan galing ang chika at kung saan nagsimula, at ang mga ispekulasyon ay walang katotohanan.

Matigas niyang pagtanggi sa entertainment portal panayam, “There’s no truth to that. Wala akong knowledge with a show with Alden. So please, spare me from the hurt.”

Siempre pa, ang pinarurungitan ni Smith na i-spare siya ay ang mga war freak na members ng AlDub Nation.

Hindi naman lahat, pero may mga sadyang maiingay at tila wala na sa mga hulog ang katinuan kasi laging may pananakot at kung ano-anong tirada ang binbato sa mga babaing artistang maaring maging kapareha ni Faulkerson.

Siempre, sa emote niyang laban o bawi, may kaunting pagbawi ang aktres para nga naman ang ngitngit at poot mula sa mga masasama ang loob na AlDub fantards ay mahimasmasan.

Ang kanyang sosyaling kiyeme latik, “For them, that’s who they want to adore or give their time or love or spend their money on. Respect ko na lang din yun sa kanila.”

Ayaw niya raw ma-take out of context kung sakaling makatatrabaho nya ang isang love team na existing.

Ang reaskyon dito na IS, “Pakipa-alala nga kay Jasmine na iyan na nagkatrabaho na sila ni Alden, kasama pa si Maine Mendoza sa first and might be the last movie nina Menggay at Richard. Hindi ba nga, super down played na siya pala ang orihinal na mahal ni Alden sa pelikula, At bago pa pumutok ang naghingalong phenomenon that was AlDub, dapat may pagsasamahan silang pelikula ni Alden na si Mike Tuviera ang direktor. Amnesia much, Jasmine?”

Nung tinanggap ni Smith ang kanyang MMFF best supporting actress trophy, sinabi niya sa kanyang speech na wala pa siyang kontrata sa kahit kaninong network.

May poot na hanash ni IS, “Huwag siyang mag-inarte na never nag-offer ang GMA 7 sa kanya. May offer dati, kaya lang ang kanyang pamunuan, hindi gusto ang leading man na inilalakong maging kapareha niya. Kung tinanggap nila ang unang offer na makasama yung lalaking hindi nila bet, malamang matagal na siyang Kapuso.”

May pa-emote rin si Jasmine na, “I haven’t also officialized anything with anyone. Everything’s still usap-usap pa lang.”

Reak pang muli ni IS sa inarte ni Jasmine, “Kung talagang gusto niyang may bonggang-bonggang impact sa kanyang karera, dapat sa GMA 7 siya pumirma dahil ang Ate Anne niya, eh isa sa mga prinsesita sa Dos. Kaunting kahihiyan naman sa kapatid niya dahil if ang Kapamilya network siya pipirma, makikita na ang nagmumurang katotohanan na siya ang Curtis who can act. Ano na si Anne?”

Kung wala talagang apoy, saan galing ang usok? “Well, if that’s what the executives want, ayaw ko naman tumanggi—if ever i-offer,” ano ito, isang pagbabanta na kung saka-sakaling may i-offer ngang partnership with Alden Richards, eh hindi naman pala siya tatanggi, para saan ang dramaramang ito?

Ano ito, hudyat na meron nga talaga? O pambwisit sa AlDub fantards na mga inis na inis sa posibilidad?

Jasmine Curtis Smith, oo o hindi lang. Meron ba o wala? AS IF/ALWIN IGNACIO