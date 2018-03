May umay ang giyerang tilapia…eskrimahan naman para mas masaya!

MAY anunsyo sa telebisyon na ang sinasabi nilang mataas raw sa rating na Kambal Karibal, ay magbabu na sa ere, nalalapit na nga ba ang pagtatapos nito?

Para mas lalong tutukan ang nalalapit na pagtatapos. may kiyeme latik si Miguel tanfelix, may katovohanan nga bang nagpaalam na ito sa mga parentals ni Bianca Umali at liligawan na ang kapareha? Ano ito, parang Enrique Gil at Liza Soberano lang na “taken” na ang status na tiyak eh makatutulong para mas mangabog sa ere ang Bagani?

O ang ang pag-amin nga ba nina LizQuen ay para matabunan ang kwento tungkol sa mga bit players na naaksidente sa Bagani taping? Ay, kung talagang may ganitong paandar para sa Kambal Karibal, parang hindi yata totoo na high and mighty ang digits na it supposedly posted sa ratings scale, huh at mas lalong hindi totoo na inilalampaso nila ang mga bagong bayani sa Bagani, di ba naman?. Kasi kung bongga talaga sa ratings, dapat may season extension dapat, di ba? O baka naman ang mas gusto nilang payanig ay magpaalam tayo habang we are on top? May ganung emotada encarnacion talaga ha? Sige na nga, hindi ko na babasagin ang inyong trip.

Kayo lang naman talaga ang naniniwala sa sarili niyong press releases eh di sige, kayo na ang number one! Ang hindi ko lang mapaniwalaan, ang obserbasyon ng aking pedikurista na parang tama at swak na swak sa bilao. Kamakailan lang, habang kinukutkot at nililinis niya ang aking mga toe nails at tatanggalin ang aking mga calluses, may mahaba siyang aria tungkol sa mga teleserye ng GMA-7.

Ang maricon, takang-taka at gustong mahibang kung bakit ang mga babae sa mga ka-Siyete dramas, ang favorite past time eh ang pag-aagawan sa iisang lalaki. Sa katatapos lang na phenomenal kabit serye na talaga namang estrella ang ratings at public support, sina Ryza Cenon at Sunshine Dizon, sampalan, kabugan, sabunutan at kung ano-ano pa ang mga pinagdaanan, maging last woman standing lang na mamahalin ni Gabby Concepcion sa Ika-6 Na Utos. Sa marami na ang alarmed sa story line, ang Kambal Karibal, kasi nga hindi na kapanipaniwala ang kasalbahihan at kaimpaktahan ni Kyline Alcantara kay Bianca Umali na lalaki rin ang dahilan kaya sila may pompyang wars, si Miguel Tanfelix na parang may regular party hotdog inside his underwear ang kanilang gustong ariin.

Ang primera kontrabidang si Katrina Halili at the Philippines’ First Miss World Megan Young, si Mikael Daez sa The Stepsisters. Itong si Daez, kung siya nga ang bida sa itinuturong photo scandal dati kung saan palaban siya sa pagiging Buyangyang King, nauunawaan ko bigla ang katauhan nina Halili at Young sa kanilang pag-aagawan. At ang mga kay gagandang sina Lovi Poe, Rhian Ramos at Max Collins, sa The One Who Got Away, hindi bet maging tatlo magkasalo kaya may the best woman win ang emote nila, si Dennis Trillo na may chance na may taglay na pambihirang palo-palo ang pinag-aagawan nila.

Ang tanong ni maricon pedikurista, sino kaya kina Gabby, Miguel, Mikael at Dennis ang tunay na dakila at tunay na nakababaliw kaya ang mga bidang babae eh nagkakagulo sa kanila? Ang thought balloon ko naman, “Akala ko ba sangrekwa ang brainstormers at creative writers nila na for sure eh over fed and over paid tapos hindi nila napagtatanto na puro agawan sa isang lalaki ang tema ng mga ipinalalabas nilang drama?” Naku, para maiba naman at para mas mag-rate na totoo, My Husband’s Lover o kaya Destiny Rose Book 2. May umay naman talaga ang giyerang tilapia, talaba at tahong, huh! Eskrimahan naman, para mas masaya at may chance na tumilamsik ang milk of human kindness. Boom! Putok! Hahahaha. AS IF/ALWIN IGNACIO