Mga kongresista na nais ituloy ang peacetalks sa NDFP dumarami

PATULOY ang paglobo ng bilang ng mga kongresistang nananawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte na muling buksan ang usapang pangkapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

May 60 kongresista na ang lumalagda sa isang resolusyon na humihikayat kay Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpatuloy ang peace talks sa pagitan ng gobyerno at ng NDFP.

Nakasaad sa House Resolution 1803 na nilagdaan ng mga kongresista na sana ay ipagpatuloy ang peace negotiations sa NDFP at tapusin na ang comprehensive agreements sa social, economic at political reforms.

Noong November 23 ng nakalipas na taon nang lagdaan ni Pangulong Duterte ang Proclamation No. 360 na tuwirang nag-aatas na ihinto na ang negosasyon sa pagitan ng gobyerno at NDFP dalawang araw bago ang Fifth Round ng formal talks na nakatakda noong Nobyembre 25 hanggang 27 sa Oslo, Norway.

Kabilang sa mga nakatakda sanang talakayin ay ang Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms, ang kasunduan sa general amnesty at pagpapalaya sa lahat ng mga political prisoners at pagpapatupad ng coordinated unilateral ceasefire.

Kabilang sa mga kongresistang lumagda sa naturang resolusyon ay sina Reps. Amihilda Sangcopan (AMIN party-list), Rodante Marcoleta (SAGIP party-list, Ruby Sahali Tan (Tawi-Tawi), Sarah Elago (KABATAAN party-list), Carlos Zarate (BAYAN MUNAparty-list, Raul Daza (Northern Samar 1st District).

Gayundin sina Reps. Ariel Casilao (ANAKPAWIS party-list), Emmanuel Billones (Capiz 1st District), Carlito Marquez (Aklan), Leo Cueva (Negros Occidental 2nd District), Melecio Yap Jr. (Negros Occidental 1st District), Anthony Bravo (COOP-NATCCO party-list), Lorna Bautista-Bandigan (Davao Occidental), Joel Almario (Davao Oriental 2nd District), Cesar Sarmiento (Catanduanes), Jose Christopher Belmonte (Quezon City 6th District).

Edcel Lagman (Albay 1st District), Tom Villarin (AKBAYAN party-list), Emmi De Jesus (Gabriela Women’s Party), Victor Yap (Tarlac 2nd District), Noel Villanueva (Tarlac 3rd District), Arlene Brosas (Gabriela Women’s Party), Benhur Lopez (YACAP party-list), Eric Singson (Ilocos Sur 2nd District), Lawrence Fortun (Agusan Del Norte 1st District), Henry Ong (Leyte 2nd District), Raul Tupas (Iloilo 5th District), Edwin Ong (Northern Samar 2nd District), Milagros Aquino-Magsaysay (SENIOR CITIZEN party-list), Salvador Belaro Jr. (1-ANG EDUKASYON party-list), Alfredo Garbin Jr. (AKO BICOL party-list), Eugene Michael De Vera (ABS party-list) at Ron Salo (KABAYAN party-list).

Bayani Fernando (Marikina City 1st District, Deogracias Victor Savellano (Ilocos Sur 1st District), Teddy Baguilat Jr. (Ifugao), Allen Jesse Mangaoang (Kalinga), Manuel Zubiri (Bukidnon 3rd District), Leopoldo Bataoil (Pangasinan 2nd District), Bolet Banal (Quezon City 3rd District), Juliet Marie Ferrer (Negros Occidental 4th District, Gerald Gullas (Cebu 1st District), Wilfredo Caminero (Cebu 2nd District), Virgilio Lacson (MANILA TEACHERS party-list), Eleanor Bulut-Begtang (Apayao), Sabiniano Canama (COOP-NATCCO party-list, France Castro (ACT TEACHERS party-list), Erico Aristotle Aumentado (Bohol 2nd District).

Michelle Antonio (AGBIAG party-list), Maria Lourdes Acosta-Alba (Bukidnon 1st District), Juliette Uy (Misamis Oriental 2nd District), Strike Revilla (Cavite 2nd District), Arnel Ty (LPGMA party-list), Gabriel Bordado Jr. (Camarines Sur 3rd District), Antonio Tinio (ACT TEACHERS party-list), John Marvin “Yul Servo” Nieto (Manila 3rd District), Edward Maceda (Manila 4th District), Maximo Rodriguez Jr. (Cagayan De Oro 2nd District), Jesus Sacdalan (North Cotabato 1st District), Orestes Salon (AGRI party-list) at Zajid Mangudadatu (Maguindanao 2nd District). MELOI MALUNTAG