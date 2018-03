National Buntis Day 2018

NAKATANGGAP ng baby starter pack at iba’t ibang kagamitan ang mga nakilahok na babaeng buntis na umabot sa 236 partisipante, kung saan ay naglunsad ng Reyna Buntis 2018 ang pamahalaang lungsod ng Navotas. Nakuha ni Armie Marcelino ang korona, first runner-up Arleend Perez at 2nd Runner-up Shirley Delos Reyes. Habang hinikayat ni Mayor John Rey Tiangco ang lahat ng babaeng buntis na samantalahin ang mga serbisyong ibinibigay ng Navotas City Hospital at Barangay Health Center sa pagdaraos ng National Buntis Day. JOJO RABULAN