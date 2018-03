Night swimming ipinagbawal sa La Union

SAN JUAN, LA UNION – Matapos tumaas ang disgrasya ng night swimming, inaprubahan ng municipal government ng San Juan sa nasabing lalawigan ang ordinansang nagbabawal ang pag na-night swimming sa mga beach goers sa nasabing bayan.

Ang bayan ng San Juan ang tinaguriang “surfing capital of the north”.

Ayon kay Jimmy Mabalot, head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO), ang ordinansa na inaprubahan ng San Juan Municipal council ang may pamagat na “Prescribing Safety Rules in the Municipal Sea Waters.”

Ang nasabing municipal ordinance ay nagsasaad na mahigpit na pinagbabawal ang pagligo sa dagat ng 6:00 ng hapon hanggang 6:00 ng umaga sa beach goers lalo na doon sa mga hindi taga roon dahil hindi nila alam kung ano ang galaw ng tubig.

Ang pag-apruba ng nasabing ordinansa ay hinggil na rin sa tumaas na bilang ng mga nalulunod sa nasabing beach na nasasakupan ng San Juan at karamihan sa mga ito ay nangyayari sa gabi at karamihan sa biktima ay nasa impluwensya ng alak.

Samantala, ang nasabing ordinansa ay hindi nasasakupan ang mga resorts, restaurant, hotels at cottages na mayroong tourism services na “required” silang magkaroon ng life guards na magbabantay sa kanilang costumers na gustong maligo sa dagat ng gabi. ALLAN BERGONIA