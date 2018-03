Paglalaway ni Joshua Garcia sa isang netizen, ikinagalit ni Julia Baretto

BALITANG nagkaroon ng away sina Joshua Garcia at Julia Barreto dahil sa paglalaway umano ni Joshua sa isang seksing ka-chat nito sa Twitter.

Nakiusap pa raw ang aktor na magkita sila ng personal ng nasabing girl.

Nakarating kay Julia ang pagtilam-tilam na ‘to ng binata sa magandang netizen kaya nagalit daw ito sa kanyang boyfriend.

Dahil dito, in-unfollow nila ang isa’t isa sa kanilang mga Instagram account pero later on ay muli naman nilang ibinalik.

Malaki ang dahilan para magdamdam si Julia sa pagiging salawahan ni Joshua dahil sa rami ng mga friend (kasama na roon si Liza Soberano) niya na nagpayo sa kanya na huwag sagutin ang binata dahil amoy na amoy nila ang panggagamit nito, hindi niya pinansin ang mga ito.

Naku, kasi naman itong si Joshua, masyadong garapal. Simplehan mo lang tol!

LIP SYNC BATTLE PHILIPPINES SEASON 3, AARANGKADA NA!

Ayon sa Kapuso comedy genius na si Michael V., mas pinalaki, mas pinabongga at mas kaabang-abang ang season 3 ng Lip Sync Battle Philippines kung saan nagbabalik siya bilang host nito, kasama pa rin ang Kapuso host-actress at color commentator na si Iya Villania-Arellano. Dagdag pa ni Bitoy, exciting ang season na ito dahil bago ang mga battlers na maglalaban-laban, pero may mga magbabalik din daw para muling subukang makuha ang Championship Belt.

Mapapanood na ang Lip Sync Battle Philippines tuwing Linggo simula April 1 sa GMA-7. Pero sino nga kaya ang unang mga sasabak sa pilot episode nito? Sure kaming pasabog ‘yan kaya sabay sabay nating abangan, mga Kapuso!

TIBONG SI JESSIE J, KINUKUMBINSI SI KZ NA MAGSAMA SILA

Tinanggal, sinipa, tsinugi at pinatalsik na ng mga Intsik si KZ Tandingan sa “Singer 2018” sa China. Inaasahan na natin ito. Alam naman nating ang liit ng tingin sa atin ng mga singkit na ‘to. Nyeee! Hahaha!

Gayunman, kahit hindi nagtagumpay sa kanyang laban si KZ sa komunistang bansa, hindi pa rin maiaalis na dahil sa galing niya sa larangan ng musika, marami sa mga Chinese national ang napahanga niya. Katunayan, nang minsang mag-malling siya ay katakot-takot na mga fansitang Intsik ang nagpa-autograph at nagpa-litrato sa kanya. Hitsurang sikat na celebrity siya sa China sa rami ng mga nagpapa-kodak sa kanya.

At dahil naman sa sobrang bilib ng tibong si Jessie J sa pandakekok pero super galing na Pinay singer, kinukumbinsi siya nito na magkaroon sila ng collaboration sa next project na gagawin ng American singer.

Nawa’y matupad ito para naman may masabing magandang nangyari sa pakikipagbasagan niya ng lalamunan sa China.

CHRISTOPHER DE LEON AT MARVIN AGUSTIN, MAGTUTUOS NA!

Sa painit na painit na mga eksena sa Kambal, Karibal, mauuwi sa dahas ang matinding pagtatalo nina Raymond (Marvin Agustin) at Emmanuel (Christopher De Leon).

Kasunod ito ng pag-amin ni Emmanuel kay Geraldine (Carmina Villaroel) tungkol sa totoong nangyari sa mga kambal niya, kaya’t tututukan siya ng baril ni Raymond sa paniniwalaing sinira nito ang buhay niya. Samantala, tuluyan nang naagaw ni Crisel (Pauline Mendoza) ang katawan ni Crisan (Bianca Umali) at hindi na siya papayag pang magpa-api kay Teresa (Jean Garcia). Intense, huh! Tutok lang tayo gabi gabi sa Kambal, Karibal pagkatapos ng Sherlock, Jr. sa GMA Telebabad.

