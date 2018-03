Pang. Digong, handang magpadala ng Phil. Marines sa Boracay

HANDA si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na magpadala ng Philippine Marines sa isla ng Boracay at pasabugan ng dinamita ang mga illegal na istraktura roon.

Ito’y kapag patuloy na nagmatigas ang mga may – ari ng resorts at tumangging sumunod sa magiging kautusan ng gobyerno.

Sinabi ni Presidential spokesperson Harry Roque , napag-alaman niya na mismong ang lokal na pamahalaan ng Aklan ang humingi ng tulong sa Chief Executive para magpadala ng kanilang mga tauhan.

Tiniyak ni Sec. Roque na hindi mababago ang desisyon ng Department of the Interior and Local Government (DILG) at Department of Environment and Natural Resources (DENR) na ipatupad ang environmental laws pati na ang pagde- demolish sa mga illegal structures sa isla.

Nagkaisa naman ang Department of Environment and Natural Resources (DENR), Department of Tourism (DOT) at Department of the Interior and Local Government (DILG) na irekomenda ang “total closure” sa isla ng Boracay sa loob ng isang taon.

Nagkaisa sina Environment Secretary Roy Cimatu , Tourism Secretary Wanda Teo at Interior Officer –In- Charge Undersecretary Eduardo Año na magpatupad ng “complete closure” sa isla habang isinasailalim ito sa rehabilitasyon.

Bukod sa Boracay, napag-usapan din sa pulong ang planong pagsusuri sa iba pang tourists destination tulad ng Palawan , Mindoro Provinces , Ilocos at Bohol.

Nakatakdang isumite ng tatlong matataas na opisyal ang kanilang rekomendasyon kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Mayo 26. KRIS JOSE