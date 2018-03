QC nakiisa Davao organic expo

BILANG pagsuporta sa programa ng pamahalaan na isulong ang mga lokal na produkto, nakiisa si Quezon City Vice Mayor Joy Belmonte sa tatlong araw na trade fair sa Davao City.

Itinampok ni Belmonte ang sarili niyang clothing line mula sa mga tradisyonal na Yakan weavers sa Mindanao.

Kasama ang kaibigan at business partner sa Linea Etnika na si Looie Lobregat, sinabi ni Belmonte na isang karangalan ang maimbitahang sumali sa Organic and Natural Expo (ONE) o ONE Mindanao na ginanap sa SMX Convention Center sa SM Lanang mula Marso 17-19, na dinaluhan ni Pangulong Duterte.

Pormal na binuksan ni Duterte nitong Sabado ang naturang trade fair na nilahukan ng 60 exhibitors, kabilang na ang Linea Etnika ni Belmonte at Lobregat.

Mainit na tinanggap ni Duterte si Belmonte at tinaas pa niya ang kamay nito. Una nang nagpahayag si Belmonte ng kanyang planong pagtakbo bilang alkalde ng Quezon City sa darating na 2019 elections.

Bukod sa mga organic food products, ang One Mindanao trade fair na inorganisa ng Department of Agriculture (DA) ay nagtampok din ng iba’t ibang tradisyonal na produkto mula sa iba’t ibang lalawigan sa Mindanao.

Tinayo ni Belmonte at Lobregat, anak ni Zamboanga City Rep. Celso Lobregat, ang Linea Etnika upang buhayin ang tradisyonal na Yakan weaving at mabigyan ng mas maayos na pamumuhay ang mga kababaihan sa Mindanao at sa Quezon City.

Nabibigyan din nito ng hanapbuhay ang mga kababaihan sa mahihirap na komunidad sa Quezon City tulad ng Payatas at ang mga babaeng preso sa Quezon City Jail. NENET L. VILLAFANIA