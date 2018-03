Sec. Aguirre handang mag-resign

“HINDI ako kapit-tuko sa puwesto.”

Sinabi ni Justice Sec. Vitaliano Aguirre II na hinihintay lamang niya na magparamdam sa kanya si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na wala na itong tiwala at kumpiyansa sa kanya ay mabilis pa sa alas-kuwatro ay magre-resign siya.

Simula’t sapul aniya ay iyan ang kanyang sinasabi sa mga taong pilit siyang pinagbibitiw sa puwesto.

Nag-ugat ang panawagan na magbitiw sa puwesto si Aguirre nang ibasura ng panel of prosecutors ng DoJ ang reklamo laban kina Peter Lim, Kerwin Espinosa, Peter Co, at sa 16 na iba pa.

Sa ngayon aniya ay mananatili siya bilang Kalihim ng Justice Department dahil wala siyang nakikitang dahilan para iabandona niya ang kanyang posisyon.

“There’s no reason for me to resign dahil wala naman akong kasalanan but even if wala akong kasalanan… if the President says so… or un nga nakaramdam ako ng kulang na iyong pagtitiwala sa akin.. mabilis pa sa alas-kuwatro, resign tayo,” diing pahayag n ito.

Bukod pa sa kung magbibitiw siya sa puwesto ay mistulang inamin na niya na guilty siya sa isyu.

Iginiit din ni Aguirre na wala siyang kinalaman sa naging pasya ng National Prosecution Service (NPS) at hindi dumaan sa kanya ang naibasurang drug case na inihain ng Philippine National Police-Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG).

“Magbibitiw lang ako sa puwesto kung mapapatunayan na ako ay may pagkakamali sa kontrobersiya, o ‘di kaya ay kung mismong si Pangulong Duterte na ang magsasabi,” pahayag ni Aguirre.

Kaugnay nito, sinabi naman ni Presidential spokesperson Harry Roque na nananatili pa rin ang tiwala ng Pangulo kay Aguirre bagamat totoong nadismaya si Duterte sa pagkakabasura ng kaso laban sa grupo ni Espinosa.

“He said so [Sinabi ni Pangulong Duterte na tiwala pa rin siya kay Aguirre]. But as I said, while you don’t take the President literally, you must take him seriously. He could consider this as a joke and he said it in a rather jokingly manner. But he doesn’t waste words. I think the message is, he’s not happy with the decision,” ayon kay Sec. Roque.

Matatandaang maraming mambabatas ang nadismaya sa naging pasya ng DoJ sa nasabing kaso, at nagmungkahing magbitiw na lang sa puwesto ang kalihim. KRIS JOSE