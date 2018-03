Sec. Andanar dismayado pa rin sa grammar error ng MPC

HANGGANG ngayon ay masama pa rin ang loob ni Presidential Communications Office (PCO) Sec. Martin Andanar sa nangyaring kapalpakan o grammar error sa ID ng Malacanang Press Corps.

Para kay Sec. Andanar, hindi lamang masama kundi masamang-masama at talagang walang kawala ang kapalpakan na ito ng di umano’y tatlong International Press Center (IPC) Director na di umano’y responsable sa bagay na ito dahil tinadtad ng maling grammar ang nakalagay sa likod ng nasabing ID.

Ang IPC ang gumagawa ng ID ng MPC at iba pang mga miyembro ng media na wala sa MPC tulad ng mga Foreign Correspondents, miyembro ng National Press Club at iba pa.

“ So ang nangyari dito ay ipinakita sa akin ng aking staff, sabi niya, “Secretary, Boss, kailangan po nating palitan ang logo… ito talaga ang logo. Pinapipili ka, ano ba dapat gawin sa logo dito?” Nag-comment ako, “Ito, ito. Okay na iyan.” Pero hindi niya pinakita back—iyong nasa likod, iyong back flip nung ano… nung ID. So mali na iyon. Pangalawa, pagdating doon sa IPC, ginawa nila iyong ID, inimprenta agad. Usually, kung anuman iyong mga mensahe… kung ano man iyong mga requests na mayroon akong e-signature binabalik talaga sa akin for final approval,” ani Sec. Andanar.

Sinabi ng opisyal na hindi na bumalik sa kanya ang ID for final approval kung saan ay inimprentra na aniya agad ang ID ay pagkatapos ay wala pang paalam na ginamit ang kanyang e-signature.

Ibinuking pa ni Sec. Andanar na lumang e-signature ang ginamit pa ng IPC para sa ID.

“ Ginamit iyong e-signature ko. Pang-apat, nag-update na ako ng e-signature ko for this year dahil iyong e-signature ko last year kulang ng isang letra. Mali, kaya nga medyo—hindi lang medyo, pero nakakadismaya talaga dahil, number one, iyong mga kasamahan natin sa IPC, alam ko naman iyong ating head doon ay panahon pa ni Makoy nandoon na. So paulit-ulit itong trabaho na ito, paulit-ulit na ito, pabalik-balik na itong trabaho na ito,” lahad nito.

Nauna rito, pina-recall lahat ni Sec. Andanar ang lahat ng ID ng MPC members dahil hindi lang maraming grammatical error kundi aniya ay all caps pa ang nakasulat.

“Diyos ko po sabi ko, ano ba naman itong buhay na ito,” diing pahayag nito.

Hindi rin maintindihan ni Sec. Andanar kung bakit at paano nakalusot sa proofreader ang nakasulat sa likuran ng naturang ID.

“ Kasi ganito iyan, parang imposible talaga sa akin—para sa akin ha, nandito sa Cabinet level, dapat hindi na nakakarating sa akin iyon, in the first place kasi mayroong head ang IPC, mayroon ding …ang IPC is under the News and Information Bureau na mayroon ding head ang News and Information Bureau,” aniya pa rin.

“Nagbida-bida”

Ganito kung ilarawan ni Sec. Andanar ang nagmagaling na IPC Director na nagdesisyon baguhin ang template ng ID ng MPC.

“Sabi ko, alam mo ba na iyong ginawa ninyong kalokohan na iyan, sabi ko, it caused a national controversy— Sabi ko, kami dito trabaho kami nang trabaho, nagdidildil kami ng asin, ikot nang ikot sa buong Pilipinas para labanan itong mga fake news, lahat, kung ano na lang. Tapos ito, akala ko isang maliit lang na bagay naprenda na… naka imprenta iyan sa internet—,” ayon pa rin kay Sec. Andanar.

Sa kabilang dako, hinihintay lamang ni Sec. Andanar ang “show cause order” bago niya sibakin sa puwesto ang tao o mga taong responsable usaping ito dahil baka kasi aniya sabihin na hindi siya patas.

Hindi aniya dapat magpabigla-bigla sa pagtanggal sa empleyado lalo pa’t protektado ang mga ito ng Civil Service Code.

“Basta iyong nasa show cause order natin, ay kailangang patunayan na hindi sila kasuhan ng administrative case. Iyon lang naman eh— Exactly. At saka alam mo, talagang mayroon kaming sistema sa opisina, sa opisina ko lang mismo na mayroon kaming … apart sa executive assistant, hindi ko pipirmahan iyong isang bagay na hindi na-check ng chief of staff. So sa pagkakataong ito, kulang na nga iyong dokumetong pinakita sa akin, nalinlang na ako kung ano dapat i-approve ko tapos wala pa doon iyong pirma ng chief of staff,” anito sabay sabing “mayroon talagang mga critical points sa workflow na hindi dinaan doon because otherwise, kung sinundan iyong workflow nang husto ay hindi talaga mangyayari kasi lahat ng dokumento ay sinusuri ng husto eh.”

Naniniwala naman si Sec. Andanar na sinabotahe siya sa bagong kaganapang ito lalo pa’t napakadaming actor sa mundong ito.

Kaya nga, nagbigay siya ng 72 oras para umapela ang mga taong puwedeng paghinalaan na gumawa nito. KRIS JOSE