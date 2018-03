The Resistance Force’ itatayo vs The Force sa 2019 elections

INIHAYAG kahapon ni Senador Bam Aquino na nakatakdang itayo ng oposisyon ang “The Resistance” upang ipantapat sa “The Force” ng administrasyon pagsapit ng mid-term elections sa 2019.

Sinabi ni Aquino na lalahok siya sa isang totoong opposition slate para sa 2019 midterm elections, sa pagsasabing kailangan ng bansa ang isang koalisyon na handang tutulan ang mga polisiya ng pamahalaan na hindi nakatutulong o di kaya’y nakasasama sa taumbayan.

Sa isang panayam sa telebisyon, nilinaw ni Sen. Bam na hindi siya nakipag-usap kay Sen. Koko Pimentel ukol sa PDP-LABAN o kay Mayor Sara Duterte ukol sa “Hugpong ng Pagbabago”

“Sa 2019, hindi lang ‘The Force ang kailangan, we need ‘The Resistance’ – a genuine opposition slate. Kailangan ng mga taong magsasama-sama, magtutulong-tulong para labanan ang polisiya ng administrasyon na nakakasakit sa tao. You will find me on that slate,” wika ni Sen. Bam.

“You need a slate that’s independent from PDP-Laban, that’s willing to oppose, willing to stand up even if it’s unpopular, and even when it’s dangerous. Kailangan natin ng oposisyon para sa ating demokrasya,” dagdag ng senador.

Ayon kay Sen. Bam, sasali ang Liberal Party (LP) sa coalition slate, na bubuuin ng mga tao na handang magsalita at tumayo laban sa mga polisiya ng Malacanang na makakasama sa taumbayan.

“The people willing to answer the call should join forces,” wika ni Sen. Bam.

Binigyang diin din ni Sen. Bam ang kahalagahan ng pagsasagawa ng 2019 elections upang malaman ang tunay na sentimyento ng taumbayan.

“Let’s fight any no-election scenario that might be in the works,” wika ni Sen. Bam.

Subalit iginiit ni Sen. Bam na masyado pang maagang pag-usapan ang pulitika ngayong nahaharap ang bansa sa mga problema na kailangan ng agarang aksiyon.

“Mas maraming isyu na dapat pag-usapan ngayon kaysa sa pulitika at eleksiyon, na isang taon pa bago mangyari,” wika ni Sen. Bam. ERNIE REYES