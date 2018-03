Top 2 most wanted person tiklo!

ARESTADO ang isang 37-anyos na top 2 most wanted person ng Maynila na kasapi din sa isang vigilante group na naglilikida sa mga tulak na hindi nagreremit ng bayad sa iligal na droga, sa ikinasang operasyon sa Ermita, Maynila, kamakalawa ng hapon.

Sa ulat ni Chief Inspector Rosalino Ibay, Jr., hepe ng Manila Police District-District Police Intelligence Operations Unit (MPD-DPIOU), nagsanib ang kanilang puwersa sa grupo ni C/Insp. Niño Lope Briones nang arestuhin ang wanted na si Manuel Zamora Murillo alyas Joel, 37, may-asawa at residente ng St. Peter, Tondo, Maynila sa kasong murder.

Una na umanong nadakip si Murillo noong Pebrero 8, 2017 sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 (Possession of Firearms and Ammunitions) at Batas Pambansa 6 (Illegal Possession of Bladed Weapon) kasama ang iba pang suspek na sina Marco Morallos alyas Naldo, 30 at Alfredo Alejan, Jr., 42, ng Temporary Housing, Vitas, Tondo, Maynila, subalit nakalaya si Murillo dahil sa piyansa.

Ginamit ng mga awtoridad ang ipinalabas ni Manila Regional Trial Court Presiding Judge Ma. Silverio Castillo ng Branch 48, ang warrant of arrest laban kay Murillo sa Article 248 ng Revised Penal Code o murder criminal case nos. 17-333680 bilang ‘no bail’.

Ilang linggong surveiilance ang isinagawa ng DPIOU at nang matunton ang kinaroroonan nito, alas 2:30 ng hapon nitong Marso 21, 2018 (Miyerkules) ay nalambat si Murillo sa panulukan ng Antonio Villegas, malapit sa panulukan ng Taft Avenue, sa Ermita, Maynila.

Kasalukuyang nakapiit na sa MPD Integrtaed Jail sa MPD headquarters ang akusado habang hinihintay pa ang commitment order para sa paglilipat sa Manila City Jail.

Naitala si Murillo bilang top 2 most wanted sa lungsod dahil sa mga kaso ng vigilante killing sa Tondo na sangkot ang kaniyang grupo. CRISMON HERAMIS