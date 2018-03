Total ban ng DH sa abroad, iginiit ng Senado

HINIKAYAT ni Sen. JV Ejercito ang pamahalaan na pakinggan ang sentimiyento ng Senado laban sa pagpapadala ng household workers sa ibang bansa na lumalabag sa kanilang karapatan at hindi nabibigyan ng benepisyo.

Ipinanawagan ito ni Ejercito matapos aprubahan ng Senado ang Senate Resolution No. 676 na nagpapahayag ng kahilingan ng Senado na mahigpit na ipagbawal ang pagpapadala ng Overseas Filipino household service workers sa mga bansa binabalewala ang karapatan at kondisyon sa paggawa na ibinigay sa kanilang nasyunal at iniipit ang kanilang pasaporte.

Kamakailan, inihinto ng pamahalaan ang pagpapadala ng DH sa Kuwait matapos matagpuan si Joanna Demafelis sa loob ng isang freezer sa abandonadong apartment na pag-aari ng mag-asawang Lebanese.

Tinutugis ngayon ng Interpol ang mag-asawa na huling namataan sa Lebanon. Kinasuhan naman ng pamahalaan ang recruiter ni Demafelis.

Kaugnay nito, personal na ibinigay ni Senador Manny Pacquiao sa magulang ni Demafelis ang halagang P250,000 bilang pambayad sa lupang isinanla upang makaalis ang kanilang anak patungong Kuwait.

Nauna nang hiniling ni Pacquiao sa pamahalaan na ipagpatuloy ang total ban ng DH sa Kuwait at ibang bansa na hindi gumagalang sa karapatan ng OFW at nang-iipit ng kanilang pasaporte.

Dahil dito, nilagdaan ng Maynila at Kuwaiti ambassador ang kasunduan na naglalaman ng mga probisyon para sa proteksiyon ng OFW sa kanilang bansa at ipinagbabawal ang pang-iipit ng pasaporte.

Para naman kay Ejercito, kailangan rebyuhin ng pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment (DOLE) at Department of Foreign Affairs (DFA) ang naturang kasunduan na kasalukuyang nasa antas ng negosasyon. ERNIE REYES