Tuition sa SUCs sa susunod na semester, libre na – Angara

PORMAL nang ipinalabas ng Commission on Higher Education (CHED) ang Implementing rules and regulations para sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act na may P40 bilyong pondo ngayong taon kaya’t libre na ang matrikula sa lahat ng State Universities and Colleges (SUCs)

Inihayag ito kahapon ni Senador Sonny Angara matapos lagdaan ang IRR kaya’t malaki ang posibilidad na bumaba ang bilang ng out-of-school youth sa bansa dahil sa Free College Law.

“Para sa mga papasok sa susunod na school year, libre na ho ang tuition nyo,” ayon kay Angara na tumutukoy sa mag-aaral sa buong bansa at ilan na dumalo sa maikling seremonya sa CHED.

Si Angara kabilang si Senador Bam Aquino ang awtor ng naturang batas at sumuporta sa P40 bilyong para sa libreng edukasyon.

“Maipatutupad na rin sa wakas ang batas na magbibigay oportunidad sa bawat kabataan na maabot ang kaniyang mga pangarap at makapagbigay ng magandang buhay para sa kaniyang pamilya,” ayon kay Angara.

Nakalulungkot, ayon sa senador ang isang survey ng Philippine Statistics Authority noong 2016 na nagsasabing isa sa bawat 10 kabataang Pinoy na may edad 6 hanggang 24 ay mga out-of-school-youth.

Ayon pa rin sa survey, sa kabuuang bilang ng mga out-of-school youth, mahigit kalahati nito o 53 porsyento sa mga ito ay nagmula sa 30 porsyentong pinakamahihirap na pamilya sa bansa.

Sa isa pang pag-aaral, ayon kay Angara, lumalabas naman na sa kabuuang 100 mag-aaral na papasok ng elementarya, wala pang 20 sa mga ito ang nakaaabot at nakatatapos ng kolehiyo. Kadalasang dahilan–matinding kahirapan.

“Tatlong dekada na ang nakalilipas mula nang maipatupad ang batas sa Free High School. Panahon na para magkaroon naman tayo ng libreng kolehiyo. Dapat, siguruhin natin na 100 out of 100 na ang makapagtatapos simula elementarya hanggang kolehiyo,” anang senador.

Ang kanyang ama, si dating senador Ed Angara ang awtor ng Free High School Act of 1988.

Sa ilalim ng RA 10931, sakop na nito ang mga bayarin sa matrikula sa 112 state universities and colleges, 78 local universities and colleges at sa lahat ng technical-vocation education and training o TVET programs na naka-rehistro sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA.

Sakop din sa sasagutin ng Free College Law ang miscellaneous fees at iba pang bayarin ng estudyante na may kinalaman sa kanilang pag-aaral.

Lilikhain naman ang isang Tertiary Education Subsidy na siyang magbibigay ng allowance sa mahihirap na estudyante na ilalaan sa kanilang mga libro, school supplies, pamasahe, pambayad sa inuupahang kuwarto, personal computer o laptop at iba pang personal expenses na may kinalaman sa kanyang edukasyon.

Sakop din ng subsidiyang ito ang mga mahihirap na mag-aaral na naka-enroll sa private schools upang mabayaran nila ang kanilang tuition fee at iba pang bayarin sa paaralan. ERNIE REYES