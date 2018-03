Unprofessional pa rin si Ethel Booba!

AFTER all these years lukaret pa rin pala kausap si Ethel Booba pagdating sa mga showbiz commitments. N

anggagalaiti sa galit at inis ang production staff ng upcoming teleserye ni Barbie Forteza na Inday Will Always Love You kay Ethel dahil sa pambibinitin na ginawa nito sa taping ng show.

Nag-commit si Ethel na maging mataray na boss ni Barbie sa isang letchonan sa pilot week nito. Tapos noong actual taping date na ay biglang nagtext si Ethel sa production ng bandang 8am na male-late raw siya at darating siya ng 11am pa sa set. Kesyo nasa Subic pa raw kasi siya at rumaket pa siya rito the night before. Pero huwag daw mag-alala kasi on the way na siya pabalik ng QC.

Pero naloka ang lahat ng bandang 9am ay nagtext ulit si Ethel para sabihing wala raw siyang service pabalik ng QC. At kung pwede raw na ang kapatid niyang si Bobita na lang ang pumalit sa kanya since magkamukha naman sila. Tama ba naman yun na pagkatapos niyang sabihin na on the way na siya ng 8am ay biglang nagtext siya ng after one hour para sabihing wala siyang service kaya hindi na siya makakarating?

Nagkusa na ang production na sunduin na lang siya kung saan man siya. Pero wala nang reply. Maski sa messenger raw ay hindi na nagrereply. Yun pala ay nagpatay na ng cp si Ethel at hindi na nga makontak.

Nagkumahog at nangarag tuloy ang production para maghanap ng kapalit niya. Mga bandang 930am ay nakontak nila si Archie Alemania para gumanap na bilang boss ni Barbie.

Ura-urada ay nagrevised sila ng script kasi naging lalaki na ang boss ni Barbie at hindi na babae. Pati yung paglalandi sana ni Ethel kay Derek Monasterio at tinanggal na kasi nga naging lalaki na yung boss.

Buti kamo at nagpaunlak si Archie na maging last minute replacement kahit may another taping na siya ng 4pm ng araw na yun. Kaya ang ginawa na lang ng production ay ginawang priority ang lahat ng scenes ni Archie para matapos ito ng 3pm para makahabol sa 4pm na taping nito sa ibang show.

Kaya huwag na huwag niyong babanggitin ngayon ang pangalan ni Ethel Booba sa production ng Inday Will Always Love You. Bad word na ito para sa kanila. Abangan ang bagong teleserye ni Barbie sa darating na May 7 sa GMA Primetime. Si Monti Parungao ang director. EEEWWW/TONEE CORAZA