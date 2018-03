Walang mawawalan ng trabaho sa pagsasara ng Boracay

HINDI magreresulta sa ‘massive job cuts’ o malawakang pagkawala ng trabaho ng mga manggagawa ang temporary closure o pansamantalang pagsasara sa Boracay island.

Ang paglilinaw ay ginawa ni Tourism Secretary Wanda Teo kasunod na rin nang babala ng ilang negosyante na aabot sa 36,000 manggagawa ang maaaring ma-displaced o mawalan ng trabaho kung isasarang pansamantala ang sikat na tourist spot.

Ayon sa kalihim, maraming malalaking hotel ang pabor sa pagsasara ng isla at tiniyak ng mga ito na hindi sila magtatanggal ng mga trabahador.

Plano rin aniya ng management ng mga naturang hotel na gamitin ang pansamantalang pagtigil sa pagdating ng mga turista upang ayusin, linisin at mas lalo pang pagandahin ang kanilang mga pasilidad.

“They (hotels) said they will not lay off workers. They will still rehabilitate the hotels, clean the hotels,” ani Teo.

Siniguro rin naman ng kalihim na magha-hire rin sila ng mga locals upang tumulong sa isasagawang clean-up o paglilinis sa isla.

Papasok rin naman aniya ang tanggapan ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) at magkakaloob ng kaukulang tulong sa mga manggagawa na madi-displaced.

Sinabi pa ni Teo na naisumite na nila sa Pangulong Rodrigo Duterte ang inirerekomendang petsa at tagal nang pagsasara sa Boracay at hinihintay na lamang nila ang desisyon at anunsiyo nito.

Una nang sinabi ng pangulo na nais niyang ipasara ang Boracay Island, na isa sa pinakasikat na tourist destination sa bansa, upang maisaayos ito at maiwasan ang tuluyan nitong pagkasira. MACS BORJA