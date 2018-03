Walang paglagyan ang mga kabobohan!

NA-bash pa rin nang husto si Juancho Something kahit nag-sorry na siya kay Alden Something after lumabas ang video niya where he was seen flashing two middle finger signs after ipakita ang standee ni Alden.

“I sincerely apologize for my actions in the video that has been circulating recently. It was a bad joke not intended for Alden. Humihingi ako na pasensya kay Alden for drawing him into this, and sa kayang pamilya na nagkaroon ng ganitong issue. I would also lie to say sorry to the people supporting me, to my fans who were disappointed with my actions, to my family who does not have anything to do with this incident. There is no excuse for what I did, and again, I sincerely apologize. Having said all of these, you can expect a better Juancho and I will be more mindful of these things,” came Juancho’s apology on his Instagram account.

“Kahit nag-sorry na ay na-bash pa rin ang male starlet ng GMA-7, the number two network in the country.”

“Not meant for Alden but they focused on his photo. Paano?”

“Not intended pero yung pagtawanan nyo ng barkada mo yung poster ni alden halata naman na you were making fun of him. Next time wag ng bully!”

“Haaaay, ang artista nga naman! Damage control pa more, napagsabihan ka ba iho? You are a public figure, be mindful of your actions and words esp in public.”

“JUANCHO TRIVINOKAHITMAGSUMIKAP KAKUNG BASTOSATMASAMA UGALIMO HINDI KAMAGIGING SUCCESSFULHUWAGMONGGINAGAMITALDUB ANG KAPALARAN NGALDUBMRFAULKERSONJR AYHINDI MO MAGIGINGKAPALARAN ANGKAPALARAN NG ISANG TAO NAKAGUHIT IYANSA PALADANG KAYPEDRO AYPARA KAY PEDRO.”

***

Big deal para sa fans ni Maine Something ang picture nina Coney Reyes at Alden Something na lumabas sa social media.

Isang fan ang naglabas na aria and said, “Ms. Coney reyes si alden Richard 5 yrs sag ma 7 bago sumikat ng dumating si maine Mendoza nagging sikat ang love team nila. Si maine in one month bigyan ang pag sikat. Yun book ni maine na sya ang author ng mag launching yon ng sold out yun. Naging blogger sya at yung theme song ng movie nila na imagine you and me sya mismo ang sumulat kasama ni vic sotto kaya hanga si bossing napakatalented din. Siya rin ang pinakabatang may fancies ng mc do. Nag tapos ng hotel and restaurant managerment sa la sale benille. Yan dapat kay nag pa picture kay maine Mendoza.”

Tawang-tawa ang fans ni Alden sa aria ng faney ni Maine.

“Matatawa ka na lang. Wala kasing pics si Ms. Coney with her idol. Kaya pinayabangan si Ms. Coney ng fan ni Bagang.”

“mapapamura ka nlng e ka jologan ng mga fantard nya, e sa ayaw ni madam coney magpapicture sa kanya baka connect pa nila kay vico.”

“Mukhang itong mga batang ito di Kilala kung gaano kayaman ang Family ni Coney Reyes Nubla…. tsk tsk tsk.”

“Oh my gosh went to IG ni Ms Coney may palimos rin ng picture with M and mga tards. You cannot force others to like someone just bcoz you’re a Delulu tard! Pathetic.”

Kaloka talaga ang ilang fans ni Maine. Walang paglagyan ang kanilang kabobohan!!! UNCUT/ALEX BROSAS