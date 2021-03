1.8M health workers sa bansa ang kailangang mabakunahan – DOH

MANILA, Philippines – Nasa 1.8 milyong health workers sa bansa ang kailangang mabakunahan. Ayon ito kay Health Usec Maria Rosario Vergeire sa isang media forum kung saan patuloy aniyang hinahanap pa ang iba pang HCWs na hindi pa nababakunahan lalo na sa mga liblib na lugar. Ang mga health care workers ang pangunahing prayoridad ng gobyerno laban sa COVID-19 bilang proteksyon nila sa sakit dahil sila ang frontline o direktang nag-aalaga sa mga may sakit. Bukod sa maaring nasa malalayo ang mga health workers, marami rin umano ang hindi affiliated sa mga institusyon o pasilidad na ginagamit para sa COVID-19 response dahil mga freelancers o kaya ay affiliated naman sa pribadong pasilidad tulad ng mga dentist at iba pa. Dahil dito, nanawagan ang DOH sa mga local government units na hanapin ang iba pang health workers sa kanilang lugar na hindi pa nababakunahan upang matapos na ang sector ng kalusogan at makapagsimula na sa iba pang sector na nasa priority list ng gobyerno. Jocelyn Tabangcura-Domenden