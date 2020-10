100% enrollees sa public school ibinida ng DepEd

Manila, Philippines – Maaring isaalang-alang o irekonsidera muli ng Philippine Airlines (PAL) ang plano nitong pagtanggal sa 2,400 nitong manggagawa dahil sa pagpapabuti ng mga ‘prospect’ para sa airline industry, ayon sa Department of Labor and Employment (DOLE).

Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na ang airline business ay maaring magsimulang muli dahil pinapayagan na ang mas maraming manggagawa na makabalik sa kanilang trabaho sa ibang bansa na bumuti na ang kondisyon sa kalusugan at kaligtasan.

“PAL may no longer pursue its plan to retrench workers if it sees signs of recovery at the horizon. The government is confident the airline industry can get back to its feet anytime now because we are already allowing more trips in and out of the country, especially the travels of our countrymen seeking employment overseas,” anang kalihim.

Pinawi rin ni Bello ang pangamba sa muling pagtanggal sa mga manggagawa o massis displacement na plano ng PAL na wakasan ang higit na 2,000 empleyado nito dahil sa pagkalugi na dulot ng epekto ng COVID-19 pandemic.

“It is the prospect of better mobility and travel conditions that can make PAL change its mind about the fate of its workers. The good news is that things are improving in the country including the way we move from one place to another,” paliwanag ni Bello

Umapela rin ang kalihim ng pagiging mahinahon at may pag-asa dahil ang takot at pag-aalalal ay hindi nakakatulong na mapalakas ang mga pagsisikap na muling buksan ang ekonomiya.

Tinitiyak naman ng kalihim na ang muling pagbubukas ng ekonomiya na may tamang health protocol ay makakatulong sa ating lahat na talunin ang pandemya. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)