10K high-value targets tiklo sa anti-drug ops – PDEA

Manila, Philippines – Sinabi ni Philippine Ambassador sa Washington, DC Jose Manuel “Babe” Romualdez na kung sakaling manalong Presidente ng United States of America si dating Vice President Joe Biden, malamang umanong susuportahan pa rin nito ang kasong naipanalo ng Pilipinas ukol sa West Philippine Sea. Paliwanag ni Romualdez, may nakakausap siyang mga matataas ang katungkulan na nasa likod ni Biden at lumabas na ipagpapatuloy ni Biden ang dati nang ginagawa ni President Donald Trump na suportahan ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands na nagpawalang-saysay sa pag-angkin ng Tsina sa halos buong South China Sea (SCS) at nagbigay sa Pilipinas ng karapatang pamahalaan ang 200 mile economic zone na bahagi ng SCS ngunit tinatawag na nating SPS. Itinuturing ang SCS, kasama ang WPS, na linya ng transportasyon ng nasa 5 trilyong dolyar na negosyo sa Asia kaya naman matindi ang pagnanasa ng lahat ng bansa na hayaan itong malayag lugar para sa nabigasyon o biyaheng pangkaragatan. Mayroon ding kanya-kanyang itinuturing na teritoryo ng mga bansang Pilipinas, Vietnam, Taiwan, Singapore, Indonesiat at Malaysia, bukod sa pagkakaroon din nito mismop ang China. Naging banta sa mga teritoryo ng ibang bansa ang pang-angkin ng China sa SCS at may banta na rin maging sa malayang paglalayag sa lugar kaya naman umaani ang China ng sari-saring reaksyon, kabilang na ang pagpapakita ng lakas militar ng mga bansang Amerika, Japan, India, Australia at iba pa upang pigilin ang pang-aangkin ng China. RNT