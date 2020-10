Manila, Philippines – Iniulat ng Department of Foreign Affairs (DFA) ang limang bagong kaso ng COVID-19 (coronavirus disease 2019) sa mga Pilipino na nasa ibang bansa at lima pang nakarekober.

Wala namang naiulat na nasawi sa nasabing datos,

Kasalukuyang mayroong 11,229 kumpirmadong kaso at 7,259 na nakarekober.

“We shall continue to keep track of the status of overseas Filipinos and stands ready to assist and facilitate repatriations, whenever possible,” lahad ng DFA. RNT/FGDC