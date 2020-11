12 panukalang batas prayoridad ng Kamara sa pagbangon ng ekonomiya – Romualdez

Manila, Philippines- Tulad ng ipinangako ng Pambansang Bae na si Alden Richards ay isang memorable at magarbong selebrasyon para sa followers niya ang mangyayari dahil isang dekada na siya sa mundo ng showbiz.

Hindi man natuloy ang isang malaking concert sa Smart Araneta ay G naman ang ‘Alden’s Reality,’ the first-ever virtual reality concert happening in the Philippines kung saan magaganap ang worldwide viewing sa December 8, 2020.

Talagang pinagbuhusan ito ng panahon ni Alden lalo at tumulong pa siya sa direktor niyang si Direk Paolo Valenciano.

Hindi rin maitago ni direk Paolo ang labis niyang paghanga sa kasipagan at dedikasyon ni Alden sa kanyang virtual concert.

Kaya naman kahit first time pa lang niyang idirek si Alden ay para bang gamay na gamay na niya ang Pambansang Bae.

“It really seems like he’s always looking for, you know, a new challenge. He’s always looking at how to improve himself as an artist, how to try different things, and I really enjoy working with artists who have that mindset.

“He’s gone through a lot and it seems like he learned so much. There were ups and downs, and when you talk to him, you can see.

"It's very clear that he wants to apply a lot of the things that he's learned from the past, and there are certain things na, you know, he wants to leave behind na and to just look forward," ang pahayag ni direk.