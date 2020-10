13 gov’t laboratories pumalit sa PRC sa pagsasagawa ng swab test sa OFWs, seafarers

Manila, Philippines – Sinuportahan ni Senador Risa Hontiveros si Justice Secretary Menardo Guevarra na pangunahan ang isang task force upang imbestigahan ang corruption sa iba’t ibang ahensya ng pamahalaan.

Sa pahayag, sinabi ni Hontiveros na malaki ang kanyang paniniwala na magagampanan ni Guevarra ang bagong tungkulin ng pangunahan ang task force.

Giit pa ng senadora, kailangan ang collaboration effort upang sugpuin ang maanomalyang gawain na pagpapahinga sa mga institusiyon sa bansa.

“I would like to express my full support for Justice Secretary Menardo Guevarra as he leads a task force that will investigate corruption in various government agencies. I firmly believe he is up to the task.”

Aniya, “very cooperative” si Guevarra at kanyang tanggapan sa isinasagawa nitong imbestigasyon sa mga ilegal na gawain sa Bureau of Immigration hinggil sa notorious na “pastillas” scheme.

“As an independent body, our committee at the Senate will continue to investigate the illicit activities at our country’s arrival and departure gates, which have eventually led to the abuse of women and children,” saad pa nito.

“Still, I am reassured that we have an ally in Sec. Guevarra as he takes on this additional role in our relentless fight against corruption.” Ernie Reyes