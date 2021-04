1,344 indibidwal naturukan na ng ikalawang dose ng bakuna

5 hours ago







MANILA, Philippines – Naumpisahan na ng Department of Health (DOH) ang pagtuturok ng ikalawang dose ng bakuna sa COVID-19 sa 1,344 na indibidwal hanggang nitong Marso 30.

Nasa 2,596 mga vaccination sites na rin ang nagsasagawa ng pagbabakuna laban sa COVID-19 sa ibat-ibang rehiyon sa bansa.

Nadoble na rin ang mga available na bakuna dahil sa dumating na karagdagang 1 milyong doses na bakuna at ang mga doses ay naipamahagi na sa ibat-ibang bahagi ng bansa na umaabot na sa kabuuang 1,468,200 doses na naideliver.

“The National Capital Region has started administering the 2nd dose for the HCW vaccinees, maximizing protection for our healthcare workers,” ayon sa DOH.

Sa unang dose ng vaccination nasa 737,569 na indibidwal umano ang nabigyan ng bakuna o katumbas ng 68% habang ang second dose ay nasa 1,344 o 0.1% pa lamang.

Ayon pa sa DOH, ang vaccination sa senior citizen at persons with comorbidities ay nagsimula na rin.

“The recent arrival of additional doses in the country is also expected to allow the government to expand vaccination to more priority groups, thereby protecting more people”dagdag pa ng DOH. Jocelyn Tabangcura-Domenden