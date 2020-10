16,000 problema sa school naitala – DepEd

Manila, Philippines-Inihayag ngayong Lunes ng Civil Service Commission na ang empleyado ng gobyerno na umabot na sa retirement age na 65 ay pwede pa ring magtrabaho basta’t nasa maayos na kondisyon. Sa isang pahayag, sinabi ng CSC na sa CSC Resolution No. 2000002 na may petsang Enero 3, 2020 subalit nitong Oktubre 2, 2020 lang nalathala sa pahayagang may general circulation, naka-specify ang mga kinakailangang kondisyon para mapagbigyan ang kahilingang manatili sa trabaho ang isang gov’t worker. Kabilang sa mga kondisyong ito ang pangangailangang makumpleto ang isang programa o proyektong prayoridad ng ahensya; pagtatalaga sa serbisyo na may impact sa national security, safety at national at local emergency at pagtataglay ng highly technical expertise na wala sa ahensya. Ayon sa guidelines, papayagan ang extension of service sa loob ng anim na buwan at maaaring i-extend ng panibagong anim na buwan depende sa meritorious circumstances. Idinagdag pa ng ahensya na dalawang taon lang ang pinapayagang maximum extension of service makaraang makumpleto ang 15 taong serbisyo sa gobyerno batay sa Government Service Insurance System Law. Nakasaad pa sa guidelines na ang opisyal o empleyadong nasa service extension ay makatatanggap din ng sweldo, allowance at iba pang kabayaran na normal na ibinibigay bilang bahagi ng compensation package ng isang empleyado. RNT