18 dedo sa COVID sa CAMANAVA, active cases 4,501 na

MANILA, Philippines – Muling bubuksan ang tatlong mega quarantine facilities sa Metro Manila nang ginamit para mabawasan ang pagdagsa ng mga pasyente ng COVID-19 sa mga ospital.

Kabilang sa mega quarantine na muling bubuksan ay ang Rizal Memorial Coliseum, Ninoy Aquino Stadium at Quezon Institute.

Sinabi ni Vergeire na nagbukas na noong ikalawang linggo ng Marso ang Rizal Memorial Coliseum kung saan mayroon itong 97 beds, 127 beds sa Ninoy Aquino Stadium na kabubukas lang, at ang Quezon Institute ay nakatakdang buksan sa darating na Lunes na may 112 beds.

Ani Vergeire, ilan lamang ito sa mga pasilidad na bubuksan para mapaluwag ang mga ospital.

“We are going to strategies these quarantine facilities para magamit ng ating mga ospital as step down facility” anang opisyal.

Ibig sabihin nito, yung mga pasyente na gumagaling na pwedeng bantayan nalang sa mga ganitong pasilidad ay gagawin na para ma-decongest ang mga ospital.

Bukod dito, humanap na rin aniya ng hotels para mailipat ang mga health care workers na tinamaan ng sakit at karamihan ay mga mild at asymptomatic na nasa ospital. Jocelyn Tabancgura-Domenden