19 licensed laboratories tinukoy ng DOH

Manila, Philippines – Mahigit sa 185 libong overseas Filipino workers na apektado ng Covid-19 ang napauwi na sa kani-kanilang mga rehiyon at probinsya.

Ayon sa Department of Labor and Employment (DOLE) nasa kabuuang 185,750 na ang natulongan ng ahensya hanggang ngayong September 6.

Ang huling batch ng mga OFWs na nasa 1,628 ay napauwi ngayong araw s akani-kanilang rehiyon.

SInabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na magpapatuloy ang ahensya sa pagtulong sa mga OFWs dahil mas maraming migrant workers na apektado ng pandemya ang umuuwi sa bansa.

Nagsimula ang pagpapauwi sa mga OFWs noong May matapos ang kanilang Covid-19 test at quarantine.

Bello announced that President Duterte has approved the release of an additional P5 billion for the repatriation and assistance to OFWs affected by the COVID-19 pandemic.

Sinabi ni Bello na mas marami pa ang matutulongang mga OFWs matapos na aprubahan ang bagong pondo na ibinigay sa Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) .

Karamihan sa mga OFWs na nawalan ng trabaho ay inabot ng lockdown o kaya naman ay nagsara ang kanilang mga kumpanyang pinapasukan.

Nakatanggap naman ng P10,000 o katumbas ng $200 cash aid ang mga apektadong OFWs sa pamamagitan ng Abot Kama yang Pagtulong o AKAP program ng gobyerno. Jocelyn Tabangcura-Domenden