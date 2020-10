1,990 pang bagong kaso ng COVID naitala; 40 nasawi, 327 gumaling

Manila, Philippines – Magpapatupad ang University of the Philippines (UP) ng ilang araw na mid-semester “reading break” para sa mga estudyante at guro nito upang higit umano nilang maimakma ang mga sarili sa pinaiiral na remote learning na bunga ng coronavirus disease-19. Sa memorandum na pinalabas ng UP Office of the Vice President for Academic Affairs sa araw na ito, gaganapin ang reading break mula Nobyembre 2 hanggang 6, 2020 sa lahat ng UP campus. Payo ng memorandum sa mga guro, pwedeng magnilay-nilay ang mga ito sa pagsasaayos ng kanilang pagtuturo at pagtatasa na rin dito o kaya’y magpahinga o tumigil sa pagsubaybay sa kanilang mga estudyante. Pinagbawalan din ang mga ito na magkaroon ng anomang uri ng sesyon o aktibidad para sa kanilang mga estudyante o magbigay ng deadline ng mga rekisitos sa mga kursong itinuturo nila. Para naman sa lahat ng mga estudyante, pwede umanong gawin ng mga ito ang gusto nila gaya ng advance reading o kaya’y magpahinga sa pakikipagbuno sa asignatura o sa pagkabalisa sa COVID-19. Matatandaang nagsimula ang klase sa UP noong Setyembre 10 sa kabila ng kahilingan ng mga estudyante na ipagpaliban muna ang klase dahil sa banta sa kalusugan at buhay ng lahat ng COVID-19. Bukod sa pandemya, inireklamo rin ng mga estudyante ang palpak na sistemang pangkomunikasyon na dala ng kawalan o kahinaan o kabagalan internet o kawalan ng kahandaan ng maraming estudyante na magkaroon at gumamit ng mga akmang gadget para sa pag-aaral sa kolehiyo sa remote learning. Nakasabay ng mga ito ang iba pang State Universities and Colleges at mga pribadong eskwela na pawang nagpapairal ng remote learning sa halip na in-person o face-to-face. Sa ngayon, mayroon nang mahigit sa 342,000 biktima ng COVID-19 na ikinamatay na ng 6,332. RNT