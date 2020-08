1M kabataang Pinoy jobless sa COVID-19

Manila, Philippines -Among our local actors, ang Asia’s Multimedia Actor na si Alden Richards ang pinaka-hot ngayon kahit pa nalalagay sa health crisis ang bansa. Kung karamihan sa mga aktor na nasa level ng kasikatan ni Alden ay tahimik sanhi na rin ng Covid 19 disease at dahil sa pagsasara ng ABS CBN 2, ang Kapuso actor naman ay halos araw-araw na napapanood. Nandiyan ang noontime show nila na “Eat Bulaga”, na susundan pa ng rerun ng dati niyang teleseryeng ginawa kasama si Louise delos Reyes, ang “One True Love,” at pagdating naman ng Linggo ay mapapanood siya sa “All Out Sunday”. At halos sa lahat ng mga TV programs ng Siyete ay pinalalabas pa ang mga commercials na ginawa ni Alden. Bukod sa mga ito ay nasa planning stage na rin ang pagsisimula ni Alden sa bagong teleserye niya sa GMA7 habang patuloy pa rin siya sa pagsu-shoot ng mga bagong commercials. Dahil sa sobrang abala, hindi ba natatakot si Alden na mahawaan ng Covid 19? Ani ng aktor, dobleng pag-iingat ang kanyang ginagawa. Sinisiguro niyang sa kada shooting ng mga commercials niya ay nasusunod ang safety protocols. At dahil madalas siyang nasa shootings at sa “Eat Bulaga” studio ay ‘di na niya nagagawang umuwi pa ng bahay nila sa Laguna. Ingat din kasi si Alden na baka kung uwian ang gagawin niya, tulad nang nakasanayan niya noong bago magkaroon ng pandemya, ay makahawa pa siya ng virus sa kanyang pamilya. At nang matanong si Alden sa sinasabing biggest concert niya na gagawin bilang handog pasasalamat sa pagdiriwang ng kanyang ika-10 taon sa industriya, ani Alden, itutuloy pa rin niya ito pagkatapos ng health crisis. Isa ito sa nais niyang ma-isakatuparan dahil mahalaga sa buhay niya ang konsepto ng naturang concert, ang kuwento ng buhay niya bago pumasok sa showbiz at kung paano siya nagsumikap para makamtan ang pangarap na bituin. Wally Peralta