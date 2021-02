2 eco-park project agreements sa Iloilo City nilagdaan ng DENR

Manila, Philippines-Inihayag ni Senador Grace Poe na makahihinga lang nang maluwag ang mga motorista kung lilinisin ng Department of Transportation ang depektibong polisiya nito sa Private Motor Vehicle Inspection Centers. Aniya, ang polisiya ng DOTr ay matutulad sa hampas ng sword ng Damocles sa kanilang ulo kung hindi tuluyang ititigil ang naturang depektibong sistema. Binigyang-diin ni Poe, chairperson ng Senate committee on public services, na sa committe report ay maraming nakaaalarmang isyu ang lumutang sa implementasyon ng PMVICs. Inirekomenda ng panel ni Poe ang pagbuwag sa kautusan ng DOTr at iba pang kautusan, kung saan ipinauubaya sa PMVICs ang motor vehicle inspection system, para maprotektahan ang mga motorista na matinding tinamaan ng pandemya. Kinuwestyon din sa report ng panel ang pagpili sa testing centers na ‘di dumaan sa tamang proseso ng bidding. Umaasa si Poe na masasagot ng DOTr ang lahat ng isyung lumutang sa committee report, kahit bantulot itong gawin. Aniya, ang mga press conference at pahayag ay hindi patakaran at tanging ang executive issuances, tulad ng Department Orders at Memorandum Circulars ang maaaring magpawalam-bisa sa mga polisiyang inilatag ng mismong mga ahensya. Aniya, ang isyung dapat tugunan dito ay kung makaaasa ng kaluwagan ang mga motorista sa opisyal na pagbasura sa DOTr Department Order 2018-019 at mga kahalintulad na kautusan. Hindi pa umano nabibigyang-linaw ng DOTr at kinauukulang ahensya ang mga isyu sa committee report, tulad ng mga sumusunod: pagbabago sa polisiya at pagpayag sa DOTr at LTO employees na magmay-ari ng PMVIC, maliban na lang kung bahagi sila ng accreditation committee; pagpayag na taasan ang testing fees ng 300% nang ‘di dumaan sa konsultasyon; paggamit ng Motor Vehicle User’s Fund sa pagtatayo ng inspection centers para sa libreng serbisyo sa mga motorista; pagpayag sa PMVIC rollout na may 24 centers lang sa buong bansa na ‘di sapat para ma-accommodate ang lahat ng sasakyan; pagpayag sa P50,000 licensing fee lang kada center gayung ang inaasahang taunang kita ng bawat center ay aabot sa P40M batay sa datos mismo ng DOTr; at pagsisimula ng pagsubok sa pribadong sasakyang gayung ang mga trak at bus ay naglululan ng mas maraming pasahero at mas lapitin sa aksidente. Nais igiit ng komite na suportado nito ang lahat ng hakbangin ng gobyerno para matiyak na karapat-dapat sa mga kalsada ang mga sasakyan sa bansa subalit hindi malulutas ang mga problema sa pamamagitan ng pagtatatag ng sistema na dagdag-pasanin lang sa publiko. RNT