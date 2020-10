2 foreign national arestado sa Chinese medicine

Manila, Philippines-Patuloy na pinag-aaralan ng Department of Education ang paghahanap ng iba pang learning delivery modalities sa halip na printed para matiyak na magpapatuloy ang pag-aaral ng mga mag-aaral. Sa Handang Isip, Handa Bukas virtual press briefing, sinabi ni Education Secretary Leonor Brioners na sinisikap ng DepEd na makahanap ng iba’t ibang posibilidad ukol sa learning delivery modalities para matugunan ang mga isyu at hamon. Batid umano nila ang problema sa internet at connectivity kaya’t nilutas nila ito sa pamamagitan ng modular learning subalit posibleng ‘di nila kayang i-sustain sa mahabang panahon ang printed modular learning. Aniya, dahil sa kawalan ng face-to-face learning ngayong school year, ipinatupad ng DepEd ang distance/blended learning approach. Tinanong ng DepEd ang mga magulang at mag-aaral kung anong alternative learning modality ang gusto nila base sa kanilang resources at kapasidad. Ayon sa DepEd, mas pinili ng may siyam na milyong estudyante at magulang ang modular distance learning mula sa mga option sa Basic Education-Learning Continuity Plan. Datapwat ang printed modular ay pwedeng printed o digital, mas pinili ng mga ito ang printed modular na isang hamon sa ahensya dahil sa kakulangan nito ng pondo. Sinabi ni Briones na kailangang unti-unting mag-shift sa digital dahil mahal ang printed modular learning at may negatibo itong epekto sa kapaligiran. “We are aware that it will be difficult to sustain the printed modular because we need to use paper. Aside from the number of trees that will be sacrificed, ink and maintenance of machines – among others – she noted that “we have estimates that this would be expensive and would be really hard to sustain,” dagdag pa ni Briones. Kaugnay nito, patuloy umanpong nakikipag-ugnayan ang DepEd sa iba pang ahensya para matugunan ang mga problema. RNT/LBB