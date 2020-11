2 paslit sinunog nang buhay ni tatay

Manila, Philippines – Nagsagawa ang National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) ng sabay-sabay na ehersisyo laban sa lindol sa buong bansa sa pamamagitan ng online kaninang umaga. Sinabi ng NDRRMC na pang-apat na itong ehersisyo sa gitna ng pandemya at nilayon nitong ipaalaala lagi sa lahat ang pagiging alerto laban sa lindol. Isinagawa ang aktibidad sa pamamagitan ng Office of Civil Defense at sinimulan ito sa pamamagitan ng pagpindot sa button. Kasunod na nito ang karaniwang ginagawa na pagdapa, pagkakaroon ng proteksyon sa ulo o batok sa pamamagitan ng kamay o pagtatago ng buong katawan sa ilalim ng katulad ng lamesa at pananatili sa ligtas na lugar o duck, cover and hold procedure. Kasama sa ehersisyo ang mga ahensya ng gobyerno at local government unit. Kasabay ng pagsasanay ang paalaala sa lahat na maging alerto ang lahat kahit pa mga panahon ng pandemya dahil nagaganap ang lindol sa anomang oras. RNT