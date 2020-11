2 tulak tigbak sa mga parak

Geneva – Ipinahayag ng World Health Organization sa isang virtual briefing sa Geneva na kuro-kuro lang ang pagsasabing hindi galing sa China ang pandemyang coronavirus disease o COVID-19. Ginawa ang pahayag ni Mike Ryan, ng WHO, makaraang matanong ukol sa paglalabas ng China ng balita na natagpuan sa mga imported na frozen food ang virus ng pandemya at may nagkakasakit na rito sa Europa bago pa nagsimulang lumitaw ito sa kanilang bansa. Katwiran ng WHO, sa usaping pangkalusugan, nakita ang paglitaw ng pandemya sa isang merkado sa Wuhan City nang may magkasakit nito at masasabing kumalat na lang ito sa labas ng China. Balak din ng WHO na magpadala ng mga imbestigador sa Wuhan City upang palalimin ang kaalaman ng pinagmulan ng virus. Matatandaang inakusahan ni United States President Donald Trump ang WHO noon sa pagiging maka-China sa usapin ng COVID-19 subalit mariing itinanggi ito ng nasabing organisasyon ng mga bansa. RNT