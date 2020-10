2022 elections, gagawing non-COVID-19 spreader; dagdag-pondo sa Comelec isusulong ni Hontiveros

Kilala ang mga likha nito sa paggamit ng mga politiko at iba pang sikat na personalidad bilang caricature ng isang daga.

Ilan sa mga pambihirang likha nito ang “Plain Folks,” na lumabas sa Daily Mirror noong dekada 60, at “Tisoy” noong 1963 sa Manila Times.

Nakamit din niya ang Catholic Mass Media Award para sa print journalism na karaniwang ibinibigay sa mga kolumnista at mamamahayag.

Noong 1988, ginawaran siya ng Cultural Center of the Philippines Centennial Artist Award, nag-iisang cartoonist na nakakuha ng naturang gantimpala.

Siya ay nagtapos sa Institute of Arts and Sciences sa Far Eastern University.