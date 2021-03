203 pasaway binitbit sa Pasay

BULACAN – Sa ikalawang araw ng Enhanced Community Quarantine sa bayan ng Pandi, muling nagpakita ng kusa si Pandi Mayor Enrico Roque makaraang dalhan agad ng ayudang food packs ang mga residente.

Sa panayam kay Roque, nasa 44,044 food packs ang kanilang ipinamahagi sa bawat pamilya sa 22 barangay sa buong Pandi.

Ayon kay Roque dapat mabilis ang pammigay ng ayuda dahil isang linggo lamang itinakda ang ECQ.

Siya rin ang kauna-unahang alkalde sa Bulacan na nag-utos na maglabas ng silya sa harapan ng bahay para lagyan ng foodpacks noong Marso 22,2020.

Sakaling ma-extend umano ang ECQ ay nakahanda naman ang pondo ng pamahalaang bayan para sa panibagong ayuda.

Naglalaman ng tatlong kilong bigas,2 beef,2 meat loaf,2 corned beef,apat na noodles at 1/4 na munggo.

Sa pamamagitan ng megaphone,isa-isang tinapatan ni Roque ang mga bahay ng mga residente dito at sinabihang mag-ingat at sumunod sa health protocols habang ipinamimigay ang food packs.

Dahil dito,tuwang-tuwa ang mga residente habang ang iba ay napapahiyaw at nagpapasalamat sa maagap na pamimigay ng ayuda.

Nalamang may 377 na frontliners at Barangay Health Emergency Response Team o (BHERT)ang mabilis na nabakunahan mula alas 8:00 ng umaga at 3:00 ng hapon ng Atrazenica nitong biyernes.

Dagdag pa niya,kaunti lamang ang kanilang mga vaccinator kaya siya nanawagan sa kanyang mga kababayang private doctors at nurse sa kanilang lugar na tumulong sa pagbabakuna na mabilis namang sumang-ayon.

Nagpasalamat na rin si Roque kay Pangulong Rodrigo Duterte sa mga natanggap nilang tulong at sa mga darating pa na aniya’y ikatutuwa ng mga residente dito. Dick Mirasol III