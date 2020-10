21 road sections ‘di madaanan dahil sa bagyo  

1 hour ago







Manila, Philippines – Inihayag ng Department of Public Works and Highways (DPWH) na nasa 21 road sections na ang hindi maaring daanan dahil na rin sa epekto ng paghagupit ng bagyong Quinta.

Karamihan sa mga road sections ay dahil sa mudflow, nasirang mga tulay, landslide, naputol na kalsada, lumubog na daanan at mga nagbagsakang mga puno at p[oste ng kuryente dahil sa matinding pagbaha na ibinuhos ng malakas na ulan dulot ng Tropical storm Quinta.

Sa ulat ng DPWH- Bureau of Maintenenance , sinabi ni Secretary mark Villar na mula sa 21 road sections, 7 ang saradong kalsada sa Cordillera Administrative Region (CAR); lima sa Region 2; dalawa sa Region III; isa sa Region 4-A; isa sa Region 4-B; apat sa Region 5; at isa sa Region 10.

“Our disaster-response teams with equipment are deployed to conduct immediate clearing operations and install warning signs along affected road sections once roads are safe for our crew,” anang kalihim.

Ang mga nadadaanan namang kalsada sa CAR ay ang Kennon Road; Tawang – Ambiong Road sa Sitio Lower Riverside, Brgy. Ambiong, La Trinidad, Benguet; Apayao – Ilocos Norte Road sa Madduang,Kabugao, Apayao; Claveria-Calanasan-Kabugao Road Maragmin Section, Calanasan, Apayao; Jct. Talubin-Barlig-Natonin-Paracelis Road, sa Talubin at Mt. Province – Nueva Vizcaya Road, sa Bayyo, ang Bontoc, Mountain Province; at Tabuk – Banaue Road, Dupligan, Tanudan, Kalinga.

Ang mga apektado namang road sections sa Region 2 ay ang Cabagan-Sta. Maria Overflow Bridge, Cabagan, Sta. Maria sa Isabela; Abusag Overflow Bridge sa kahabaan ng Baybayog-San Jose-Baggao-Abusag-Dalin-Sta. Margarita Road in Cagayan; intermittent sections ng Cadcadir- Kabugao Road; Jct. Logac Lasam Gagabutan Road sa Cagayan; at Manila North Road (MNR), Brgy. San Juan, Sta. Praxedes, Cagayan.

Bukas din sa motorista ang Nueva Ecija- Aurora Road, Brgy. Vilia. Maria Aurora, Aurora, at Baliwag-Candaba -Sta. Ana Road; San Agustin, Candaba, Pampanga sa Region 3.

Sarado naman sa CALABARZON ang intermittent sections ng Tagaytay Taal Lake Road sa Brgy. San Jose, Tagaytay City, Cavite habang iniulat naman ng MIMAROPA, DPWH-BOM ang pagsasara ng kalsada sa Calapan North Road, Oriental Mindoro.

Hindi rin madadaanan ang mga kalsada sa Region 5 kung saan unang naglandfall ang bagyong Quinta kabilang ang Naga-Carolina-Panicuason Road ; Tigaon-Goa-San Jose-Lagonoy-Guijalo via San Vicente Road (Tigaon-Lagonoy Section) Brgy. San Antonio, Tigaon, at Baao-Iriga City-Nabua Road sa Camarines Sur; at ang Daang Maharlika (Tuaca Basud Section) sa Camarines Norte.

Gayundin sarado rin sa motorista ang Misamis Oriental -Bukidnon – Agusan Road, Siloo Bridge, Brgy. San Luis, Malitbog, Bukidnon dahil sa landslide at pagguho ng steel truss bridge. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)