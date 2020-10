2,223 bagong kaso ng COVID-19 sa Pinas naitala; 14,944 gumaling; 43 nasawi

45 mins ago







Manila, Philippines – Bumaba pa ang aktibong kaso ng Covid-19 sa bansa na umabot na lamang sa 35,015 dahil sa Oplan recovery ng Department of Health (DOH).

Inanunsyo ng DOH na ang pagbaba ng aktibong kaso ay makaraang malaman na nakarekober na sa sakit ang mga pasyente na tinamaan ng virus na nasa 14,944 dahilan para pumalo na sa 328,036 ang recoveries ngayong October 25.

Sa kabila nito, mahigit dalawang libo pa rin ang nadagdag sa mga kaso ng sakit matapos na muling makapagtala ng 2,223 na bagong kumpirmadong kaso kung saan sa kabuuan ay umabot na sa 370,028 ang Covid-19 case sa bansa.

Sa bilang na ito, 2,059 (93%)ang naitala o nangyari sa nagdaang 14 na araw mula October 12 hanggang October 25.

Nangunguna pa rin ang NCR sa may naitalang maraming bagong kaso na may 537 habang 397 naman sa Region 4A at 165 sa Region 3.

Malapit na ring sumampa sa pitong libo ang bilang ng mga namamatay sa Covid-19 matapos makapagtala ng bagong 43 deaths ngayong araw.

sa kabuuan nasa 6,977 na ang Covid-19 related deaths sa bansa kung saan 43 ang nangyari ngayong October; 3 noong September; 5 noong August 3 noong July; 1 noong June; at 2 noong May.

Mula pa rin sa NCR ang karamihan sa mga binawian ng buhay dahil sa virus na,may 16.

Sa Region 4A naman ay may pumanaw na 8;CARAGA (4);tig 3 sa Region 3,Region 12; tig 2 sa Region 1;Region 9 habang tig 1 naman sa Region 5,Region 6,Region 7, Region 10 at Region 11 .

Samantala,nasa 14 duplicates na lamang ang kinailangang alisin sa total case counts kung saan ang 9 ay recovered cases.

Bukod dito ,may 11 kaso na na-tag na recovered ang na-reclasified bilang deaths. Jocelyn Tabangcura-Domenden