2,442 nadagdag sa kaso ng COVID-19; 11,430 gumaling; 54 nasawi

Manila, Philippines – Katuwang ng Department of Health (DOH) ang Philippine Pediatric Society (PPS) sa pagtaguyod ng paghinto sa paninigarilyo upang mas higit na maprotektahan ang mula sa pagkalat ng Covid-19. Sa isinagawang media forum kasama si Health Usec Maria Rosario Vergeire at Dr. Rizalina Racquel H. Gonzalez, Chairman ng PPS Tobacco Control Advocacy Group, tinalakay ang panganib ng parehong paninigarilyo at paggamit ng vape at kung paano ito maaring kumalat ang Covid-19 virus. Ayon kay Vergeire, ang pagtigil sa paggamit ng tabako ay palaging bahagi ng mga kampanyan ng DOH at naging isa sa mga prayoridad sa kalusogan dahil sa pangmatagalang masamang epekto ng paninigarilyo,hindi lamang sa mga naninigarilyo ngunit sa mga tao sa kanilang paligid at sa kapaligiran. “It has been challenging to push for total tobacco cessation among the public, but we are not giving up. This is why it is part of the department’s health priorities that are being championed by the Health Promotion Bureau,” ayon kay Vergeire. Samantala, isiniwalat naman ni Dr. Gonzalez ang isang nakkaagulat na koneksyon sa pagitan ng sigarilyo o vape smoking at Covid-19, na maaring maging sanhi ng kritikal na pagpapaospital o maging pagkamatay. “Smoking is associated with increased severity of disease and death in hospitalized COVID-19 patients,” paliwanag ni Dr. Gonzalez “Given the well-established harms associated with tobacco use and second-hand smoke exposure, the WHO (World Health Organization) recommends that tobacco users stop using tobacco.” dagdag pa nito. Ipinunto rin ni Dr.Gonzalez na ang iba pang paraan na ang paggamit ng tabako ay nagdaragbdag ng peligro at pagkalat ng Covid-19 ay sa pamamagitan ng hand-to-mouth gesture ng pagjithit ng sigarilyo o vape, na kontra sa public medical advice na nagpapayo sa mga tao na huwag hawakan ang kanilang mukha. Ayon kay Dr.Gonzalez, kapag nasira ng tabako ang baga,mas malala ang epekto ng Covid-19 dahil ang immune system ng mga smokers o naninigarilyo ay mas mahina para labanan ang infections. Bilang pagkonsidera sa panganib ng paninigarilyo, nanawagan ng suporta si Dr.Gonzalez sa kanilang polisiya laban sa paggamit ng sigarilyo. “So, we urge this call, we have been using this call, pre-COVID to let’s help push our tobacco-free laws to have a smoke-free Philippines.” panawagan pa ni Dr.Gonzalez. Suportado naman ni Vergeire ang panawagan ng PPS at sinasabing ang tobacco cessation education ay mahalaga lalo na sa panahon ng pandemya dahil nakkatulong ito para mapalakas ang kaalaman ng publiko lalo na sa mga naninigarilyo kung paano pangalagaan ang kanilang sariling kalusogan at ang kalusogan ng katabi nila. “Ito ay proof na may magagawa ang bawat isa sa atin upang makaiwas at maging mas malakas laban sa sakit,” ayon pa kay Vergeire. Jocelyn Tabangcura-Domenden