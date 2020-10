2,674 pang bagong kaso ng COVID naitala; 62 pang nasawi, 459 gumaling

Manila, Philippines-Inihayag ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na mananatili ang 10% capacity sa religious gatherings sa mga lugar na sa ilalim ng general community quarantine. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevarra, miyembro ng IATF, sa ngayon, pinananatili ng IATF ang rules sa mass gatherings, kabilang ang public religious worship sa GCQ areas hanggang sa mapabilang sila sa modified general community quarantine. Ginawa ni Guevarra ang pahayag bilang tugon sa apela ng Quiapo Church sa Maynila na taasan ang bilang ng mga papayagang dumalo sa mga religious gathering. “It’s spacious inside the church. We’re pleading with the IATF to, perhaps, increase the allowed capacity to decongest the crowd outside,” ayon kay Quiapo Church parochial vicar Fr. Douglas Badong makaraang dumagsa ang mga nagsimba sa Quiapo noong Biyernes para sa First Friday Mass sa kabila ng bansa ng COVID-19. RNT