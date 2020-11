2,794 drug suspect na napalaya balik-selda

Suportado ni Gatchalian ang hakbang ng Department of Energy (DOE) na magpataw ng moratorium sa coal at binigyang diin niya ang kahalagahan ng mga regulasyon para dito.

Ayon sa mga opisyal ng DOE, umabot na sa 1,038 ang bilang ng renewable energy projects na aprubado na at may kapasidad na 31,886 megawatts (MW).

Si Gatchalian ang pangunahing may akda ng Senate Bill 1382 o ang panukalang Electric Vehicles and Charging Stations Act na naglalayong maglagay ng charging stations sa lahat ng parking lots sa mga pampubliko at pribadong gusali at istraktura kabilang na ang mga gasolinahan.