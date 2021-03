DAHIL BABAE AKO

Alinsunod sa National COVID-19 Vaccination Deployment Plan ng Pilipinas, target nitong mabakunahan ang 70 million nating kababayan ngayong taon para magkaroon ng tinatawag na “herd immunity” na unang ibinibigay sa mga health worker sa pampubliko at pribadong mga ospital at indigent communities.

May inilaang Php 82.5 billion piso na badget para sa taong ito ang pamahalaan para sa bakuna at mga kakailanganing kagamitan.

Ang Sinovac ang ikatlong COVID-19 vaccine na binigyan ng EUA o Emergency Use Authorization ng ating Food and Drug Administration.

Nauna na ang Pfizer BioNTech at Oxford-AstraZeneca ngunit kararating lang ang huli at sa Abril o Mayo pa lang darating ang una sa United States.

Sumasaludo tayo sa mga opisyal ng ating pamahalaan na sa kabila ng kaliwa’t kanang pagbatikos, sobrang negatibismo, ay ginawa pa rin nila ang kanilang tungkulin na makarating sa bansa ang mga bakuna, lalong-lalo na kina Pangulong Duterte, sa buong Inter-Agency Task Force on the Management of Emergency and Infectious Disease at kay chief implementer at vaccine czar secretary Carlito Galvez.